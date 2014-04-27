  1. استانها
  2. البرز
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

10 اردیبهشت ماه جاری؛

چهارمین جشنواره‌ روز معمار با محوریت "معماری و شهر" در کرج برگزار می شود

چهارمین جشنواره‌ روز معمار با محوریت "معماری و شهر" در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره روز معمار با محوريت «معماري و شهر» از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان البرز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه کرج با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: جشنواره روز معمار هر ساله با هدف بزرگداشت شیخ بهایی، ارتقای سطح کیفی آموزش‌های معماری، ارتباط و استفاده از تجربياتِ نسل پيشكسوت، پیوند عرصه اندیشه و عمل و ایجاد فضای بانشاط و پویا در میان دانشجویان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محوریت این جشنواره یادآور شد: جشنواره روز معمار با محوریت «معماري و شهر» در خصوص بررسی نقش و جایگاه معمار در طراحی و شکل‌دهی شهرها با در نظر داشتن شهری زیباست؛ چراکه توسعه همه جانبه شهر در رشد فکری و بالا رفتن سطح زیبایی‌شناسی افراد جامعه، پرداختن به این محور برای گسترش رشد علمی معمار لازم و ضروری است.

آبین اعلام کرد: این جشنواره با همکاری جهاد دانشگاهی استان البرز، كانون مهندسين كرج و دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان البرز ویژه‌ی دانشجویان و اساتید دانشگاهی اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج تصریح کرد: زمان برگزاری این جشنواره از ساعت 16 الی 19 روز چهارشنبه، 10اردیبهشت ماه با حضور مسئولین استانی، اساتید برجسته معماری ایران و مسئولان مراکز آموزش علمی کاربردی در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار می‌شود.

آبین در پایان به بخش‌های این جشنواره اشاره کرد و گفت: ارائه پانل‌های تخصصی اساتید، تقدیر از معمار پیشکسوت و سخنرانی‌های علمی از محورهای این جشنواره است.

کد مطلب 2279297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها