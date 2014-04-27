چهارمین جشنواره‌ روز معمار با محوریت "معماری و شهر" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه کرج با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: جشنواره روز معمار هر ساله با هدف بزرگداشت شیخ بهایی، ارتقای سطح کیفی آموزش‌های معماری، ارتباط و استفاده از تجربياتِ نسل پيشكسوت، پیوند عرصه اندیشه و عمل و ایجاد فضای بانشاط و پویا در میان دانشجویان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محوریت این جشنواره یادآور شد: جشنواره روز معمار با محوریت «معماري و شهر» در خصوص بررسی نقش و جایگاه معمار در طراحی و شکل‌دهی شهرها با در نظر داشتن شهری زیباست؛ چراکه توسعه همه جانبه شهر در رشد فکری و بالا رفتن سطح زیبایی‌شناسی افراد جامعه، پرداختن به این محور برای گسترش رشد علمی معمار لازم و ضروری است.

آبین اعلام کرد: این جشنواره با همکاری جهاد دانشگاهی استان البرز، كانون مهندسين كرج و دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان البرز ویژه‌ی دانشجویان و اساتید دانشگاهی اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج تصریح کرد: زمان برگزاری این جشنواره از ساعت 16 الی 19 روز چهارشنبه، 10اردیبهشت ماه با حضور مسئولین استانی، اساتید برجسته معماری ایران و مسئولان مراکز آموزش علمی کاربردی در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار می‌شود.

آبین در پایان به بخش‌های این جشنواره اشاره کرد و گفت: ارائه پانل‌های تخصصی اساتید، تقدیر از معمار پیشکسوت و سخنرانی‌های علمی از محورهای این جشنواره است.