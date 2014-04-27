عامل برداشت اینترنتی غیر مجاز در"میناب" دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قرائی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام شکایت فردی با هویت معلوم مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغی از حساب وی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

قرائی پور خاطرنشان کرد: با اقدامات فنی انجام شده و بررسي حساب شاكي مشخص گرديد از حساب وی در چندين مورد كارت شارژ‍ خريداري شده است که پس از پیگیری های بعمل آمده ضمن شناسایی عامل این اقدام مجرمانه با هماهنگی قضایی وی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

وی افزود: متهم در بازجویی های انجام شده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت؛ پس از مراجعه به دستگاه عابر بانک هنگامي که شاکي در حال انجام عمليات بانکي بود با شگرد خاصي شماره 16 رقمي کارت وی و رمز اول آن را يادداشت و در فرصتي مناسب از طریق سامانه #733* اقدام به خريد کارت شارژ کرده است.

این مسئول انتظامی در راستای کاهش زمینه ارتکاب اینگونه جرایم به شهروندان توصیه کرد: از اعلام رمز کارت افراد غیر مطمئن جدا خوداری شود و در صورت ارائه لحظه ای کارت به افراد حتما رمز اول و دوم آن را در اولین فرصت تغییر و همزمان موجودی حساب بررسی و از صحت موجودی مطمئن شوید.

برداشت اینترنتی غیر مجاز با سوء استفاده از مشخصات شاکی

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسای فردی که اقدام به برداشت اینترنتی غیر مجاز کرده بود خبر داد.

قرائی پور گفت: در پی مراجعه فردی معلوم و اعلام شکایت مبنی بر بردارشت غیر مجاز از حساب وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مشخص گردید موجودی با برداشت و خرید کارت شارژ از حساب بانکی با سوء استفاده از اطلاعات و مشخصات برادر شاکی که مبادرت به خرید سیم کارت تلفن همراه و دسترسی غیر مجاز به حساب شده است صورت گرفته است. که نهايتا پرونده جهت سیر مراحل قانونی و تکمیل رسیدگی تحویل مراجع قضائی گردید.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان با هدف پیشگیری از این گونه مشکلات برای شهروندان به عموم مردم توصیه کرد در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی و شناسنامه ای ،حساب بانکی دقت کنند. موجودی حساب بانکی خود را مستمر اً بررسی و در صورت مواجه با تغییرات در میزان موجودی موضوع را به بانک مربوطه اطلاع و پیگیری کنند.