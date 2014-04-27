به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر كامبوزيا پیشاز ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اصفهان با اشاره به انتخاب دوباره گلشنی به عنوان رئیس این هیئت اظهار داشت: استان اصفهان دارای ظرفیتهای بسیاری بوده و امیدوار هستم که رئیس هیئت در ادامه برای رسیدن به اهداف فدراسیون و ادارهکل تلاش کرده و از ظرفیتهای استان بهره ببرد.
وی با بیان اینکه هزینه در ورزش به صورت حرفهای صورت نمیگیرند، بیان داشت: متاسفانه آنگونه که باید برای ورزش هزینه نمیکنند اما انتظار دارند که نتایج حرفهای کسب کنیم و این اصلاً مناسب نیست.
رئيس فدراسيون شطرنج کشور با بیان اینکه ورزش شطرنج در اصفهان شرایط بسیار خوبی دارد، ادامه داد: زمانیکه یک فدراسیون تنها 540 میلیون تومان بودجه داشته باشد، بودجههای بسیار اندکی به هیئتها اختصاص پیدا میکند اما اصفهان در محدودیت بودجهای، شرایط بسیار خوبی داشته است.
وی با اشاره به قانون منع هیئتهای ورزشی از باشگاهداری گفت: با توجه به اینکه این مسئله خلاف قانون است، هیئتها باید مشکلات خود را از روشهای دیگر حل کنند و باید تلاش کنیم که مقدمات حضور تیمهای لیگ برتری اصفهان را فراهم کنیم زیرا درآمد فدراسیون از طریق مسابقات کسب میشود.
کامبوزیا با بیان اینکه ما باید برای قهرمانان خود هزینه کنیم، بیان داشت: همه باید در این زمینه تلااش کرده و همانطور که برای سلامتی خود هزینه میکنند، برای ورزش هم هزینه کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم که در اعتبارات سال 93 گشایشی ایجاد شود تا مشکلات مالی هیئتهای ورزشی برطرف شود و بتوانند بیش از گذشته برای فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
نظر شما