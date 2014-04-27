حجت الاسلام حسينعلي رحمتي با بيان لزوم هماهنگي رابطین اعتكاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اين همايش با حضور دست‌اندرکاران مساجد برگزار كننده اعتكاف انجام خواهد شد.

وي با اشاره به اهميت حضور تمامي دست اندركاران مجموعه های مساجد در اين همايش از حضور ائمه جماعات، مديران اجرايي مساجد، مديران كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد، مسئولان و رابطان فرهنگي اعتكاف در اين همايش خبر داد.

كارشناس مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اعلام حضور فعال مسئولان مساجد مشهد در همايش مذكور گفت: بيش از 150 نفر در اين همايش شركت خواهند كرد.

حجت الاسلام رحمتي با بيان اهداف همايش توجيهي و آموزشي رابطین اعتكاف افزود: اين همايش با هدف هماهنگ سازي مساجد برگزار كننده مراسم معنوي و مذهبي اعتكاف برگزار مي شود.

وي با اشاره به آسيب هاي احتمالي فراروی مراسم اعتكاف گفت: بررسي آسيب هايي كه فرارروي معتكفان و مساجد برگزار كننده اعتكاف وجود دارد از مهمترين محورهاي اين همايش است.

كارشناس مسئول امور مساجد اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با بيان اينكه در اين مراسم از بيانات و آموزش هاي واعظان و سخنرانان مشهور استان استفاده خواهد شد افزود:‌ بيان راهكارهاي اعتكاف جامع از محورهاي اصلي سخنراني هاي اين همايش خواهد بود.

وي با اشاره به اهميت اطلاع رساني اين مراسم از توزيع پوستر و بنرهاي تبليغاتي در اين همايش خبر داد.

حجت الاسلام رحمتي با اعلام تدوين و توزيع منشور اعتكاف جهت شركت كنندگان اين مراسم گفت:‌ اين منشور حاوي تذكرات و بيان راهكارهاي مناسب براي متوليان اين امر مقدس است.

اين همايش در روز چهارشنبه مورخ 10 ارديبهشت ساعت 17عصردر محل سالن اجتماعات اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار خواهد شد.