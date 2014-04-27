به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعینژاد پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهارکرد: اگر فردی از خدمات و تسهیلات دولتی استفاده میکند باید پاسخگو باشد در غیر این صورت به کشور خیانت کرده است.
وی افزود: باید یک برنامهریزی دقیق و منسجم میان مدت و بلند مدت تنظیم شود تا بر اساس آن در راستای استفاده از ظرفیتهای گردشگری استان گام برداشته شود.
نخعی نژاد با اشاره به اینکه تاکنون برنامه جامعهای برای توسعه گردشگری در استان نداشتهایم، ادامه داد: این کارگروه برای سال جاری باید برنامه کاری مشخصی داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: صنعت گردشگری استان در سایه همدلی و هماهنگی فرابخشی همه دستگاهها محقق میشود.
زیرساخت های ماندگاری مسافر و جذب سرمایه گذاری فراهم شود
نخعینژاد گفت: باید زیرساختها برای ماندگاری مسافران و جذب سرمایهگذار و اقتصاد استان فراهم شود و هزینهکردها در این امر شفاف باشد.
وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروزی امسال با همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی خدمات خوبی به مسافران ارائه شده است، افزود: هرچند خدمات خوبی ارائه شده اما این خدمات مورد قبول ما نیست و می توانست بهتر از این نیز باشد.
نخعینژاد بر لزوم ارائه و تنظیم برنامهریزی دقیق و منسجم بلندمدت و کوتاه مدت برای توسعه گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی دارای جاذبههای گردشگری زیادی است، اما به دلیل اینکه ما برنامهریزی مشخصی نداریم نمیتوانیم به درستی از این جاذبهها استفاده کنیم.
پروژه هایی که تسهیلات گرفتند اما پیشرفت ندارند، رسیدگی شوند
وی بیان کرد: در سال های گذشته تصمیمات زیادی در این کارگروه گرفته شده ولی بعضی از آنها اجرایی نشده است و پروژه هایی که برای توسعه گردشگری در استان تسهیلات دریافت کردهاند هنوز پیشرفت فیزیکی زیادی نداشته اند.
نخعی نژاد همچنین در ادامه ترانزیت را یکی از بخشهای مهم اقتصاد استان دانست و ادامه داد: توجه به این بخش نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی و مسئولان مربوطه است.
وی بر فراهم کردن زیرساختها برای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: برای توسعه اقتصادی استان باید یک سری زیرساختها فراهم شود و ما مسئولان نیز باید با نگاه مثبت آن را پیگیری کنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه بر تشکیل کمیته نظارت و بازرسی در این کارگروه تاکید کرد.
محمد مطهریفر ادامه داد: تالاب کجی نمکزار نهبندان منطقه ای بکر با گونههای گیاهی و جانوری مختلف است که باید بیشتر به آن توجه شود.
وی به برگزاری جشنواره کشوری مجسمه سازی در این مجموعه تاکید کرد و افزود: برگزاری این جشنواره در شناساندن پتانسیلهای منطقه گردشگری نمکزار کجی نهبندان به عنوان منحصر به فردترین نمکزار در شرق کشور و معرفی جاذبههای طبیعی و خدادادی این منطقه به گردشگران بسیار موثر است.
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