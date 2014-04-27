تولید محصولات یورو 4 در پالایشگاه تبریز با اجرای طرح جامع/ انتخاب اعضای هیات مدیره با حضور صاحبان سهام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر دخیلی یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی این شرکت بطور فوق العاده گفت: در سالی که از سوی رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده تمامی کارکنان و اعضای این شرکت با عزم و مدیریت جهادی خود نقش بسیار موثر و غیر قابل انکاری در تحقق شعار امسال ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به عملکرد و برنامه های شرکت پالایش نفت تبریز در سال 92 و انجام تعمیرات اساسی تمامی واحدهای پالایشی در سالجاری اظهار کرد: در این تعمیرات اساسی، واحدها به مدت 22 روز از چرخه فعالیت خارج شده و عملیات بهسازی، تمیز کاری و رفع نواقص انجام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز در ادامه تصریح کرد: پروژه قیرسازی این شرکت نیز بیش از 95 درصد پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان اردیبهشت سالجاری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

دخیلی ادامه داد: بازیافت گازهای ارسالی به مشعل پالایشگاه یکی دیگر ازطرح های این شرکت است که تمامی گازهای مفیدی هدر شده در مشعل ها بازیافت شده و در سیستم سوخت کوره های پالایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد که از نظر اقتصادی و نیزجهت جلوگیری و کاهش آلاینده های زیست محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح روغن سازی این شرکت در دو فاز گفت: در فاز نخست اسن طرح، مواد اولیه از خارج سازمان تهیه و با تعیین فرمولاسیون در این شرکت مخلوط و بسته بندی شده و به عنوان روغن هیدرولیک و روغن ماشین آلات صنعتی به بازار عرضه می شود و در فاز دوم نیز احداث واحد روغن سازی به عنوان یکی از طرح های مهم شرکت در بلند مدت در دستور کار قرار می گیرد که خود موجب افزایش سودهی سهام شرکت خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه های کاهش انرژی و کیفی سازی محصولات و طرح های زیست محیطی یادآور شد: در پروژه های زیست محیطی به دنبال کنترل و کاهش آلایندگی های هوا، آب و خاک به عنوان یکی از مسوولیت های مهم اجتماعی و تعهدات ارزشی و اخلاقی شرکت هستیم.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز افزود: علاوه بر پروژه های متعدد میان مدت از قبیل طرح های کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان تجهیزات، دو پروژه سرمایه ای بلند مدت، یکی در قالب طرح جامع و دیگری در قالب بهینه

سازی کمی و کیفی محصولات در حال پیگیری می باشد.

وی ادامه داد: در طرح جامع ظرفیت پالایشگاه از ظرفیت فعلی به 160 هزار بشکه در روز افزایش می یابد و تمامی مشخصات کیفی بر اساس استاندارد یورو 4 تامین می شود و در پروژه بهینه سازی 150 هزار بشکه در روز به ظرفیت

فعلی اضافه خواهد شد ضمن انکه مشخصات کیفی استاندارد یورو 4 نیز تامین خواهد گردید.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب یکی از این دو گزینه به مطالعات تکمیلی و هماهنگی های لازم با معاونت های وزارت نفت و شفافتر شدن منابع مالی مورد نیاز و سایر ملا حظات اقتصادی بستگی دارد.

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری هامون سپاهان، خدمات هامون سپاهان، سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان و سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت پالایش نفت تبریز انتخاب شدند.