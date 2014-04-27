ارسال پرونده رابط BBC در زندان اوین به دادسرا/ رئیس زندان اوین تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: آرامش به بند 350 زندان اوین بازگشته و هیچ مشکلی در این بند وجود ندارد ضمن اینکه زندانیان این بند دیدارهایی را با خانواده هایشان داشتند.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده فردی که اطلاعات داخل زندان را به شبکه بی بی سی منتقل می کرد گفت: پرونده این فرد که اولین خبر را به این شبکه معاند ارسال کرده بود به دادسرا ارسال می شود.

رئیس سابق سازمان زندانها ارتباط توقیف روزنامه ابتکار با اتفاقات بند 350 زندان اولین اظهار داشت: هیچ ارتباطی بین این موضوع وجود ندارد و از هیچ رسانه داخلی در این مورد شکایت نشده است.

وی در پایان در مورد اخباری مبنی بر تغییر رئیس زندان اوین گفت: رئیس زندان اوین تغییر نمی کند و این اخبار کذب است.