طرح منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاین بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگري بوذرجمهر حدود 509 هکتار وسعت دارد.

وی با بیان اینکه این مجموعه از سمت شرق و جنوب شرق به ارتفاعات کوه ابوذر و قلعه کوه از جنوب تا انتهاي پارک جنگلي قهستان در ضلع شرق جاده قاين- بيرجند، قرار دارد، افزود: این مجموعه همچنين تا جاده کمربندي گسترده شده است.

فرماندار قاین بیان کرد: طرح منطقه نمونه گردشگری این مجموعه در سال 88 در کارگروه میراث فرهنگی استان تصویب شده، اما تاکنون در شورای برنامه‌ریزی تصویب نشده و وضعیت آن بلاتکلیف است.

شرافتی راد افزود: قسمتی از این منطقه گردشگری در حال حاضر چند مالک دارد و این امر سبب شده سرعت سرمایه‌گذاری در این منطقه کند باشد.

وی گفت: ساخت هتل این منطقه با شش هزار متر زیربنا به بخش خصوصی واگذار شده بود که با توجه به اینکه سرمایه‌گذار توان ساخت آن را ندارد شهرداری برای ساخت آن اقدام خواهد کرد.

شرافتی‌راد ادامه داد: ايجاد خدمات زيرساختي و رفاهي مناسب از جمله اقامتگاه و ايجاد اشتغال از مهم ترين ظرفيت هاي موجود در اين منطقه است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: بیشترین حجم تردد در مسیرهای جاده طبس است که مسافران استانهای مرکزی و جنوبی از این مسیر به سمت مشهد می‌روند.

سرهنگ علیرضا امینی بر ارائه برنامه ای کلی توسط این کارگروه در راستای گردشگری استان تاکید کرد و افزود: آمایش اماکن رفاهی بسیار مهم است.

وی گفت: نیاز است در مسیرهای که گردشگر بیشتر تردد دارد شرایط طوری فراهم شود که گردشگران برای اقامت و عبور از این استان مجاب شوند.

مدیر فرودگاه‌های خراسان جنوبی نیز بر شفاف‌سازی حرکت در بخش گردشگری تاکید کرد و گفت: گردشگر خارجی بهترین فردی است که می‌تواند به توسعه گردشگری استان کمک کند.

محسن عیدی‌زاده افزود: ابتدا باید نوع گردشگری که تمایل به این منطقه دارد شناسایی و سپس روی آن سرمایه‌گذاری انجام شود.