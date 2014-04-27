برگزاری جشن تولد «لو موند» در کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، در شصت و هفتمین دوره جشنواره سینمایی کن در فرانسه 70 ساله شدن روزنامه معتبر لوموند گرامی داشته می‌شود. به این مناسبت فیلم مستند «مردم جهان» ساخته ایو ژولاند در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

ایندیپندنت فرانسه نیز در این باره نوشت: ایو ژولاند که از شنیدن این خبر شگفت‌زده شده بود گفت تاکنون هرگز به کن نرفته ام؛ حتی زمستان ها. او که متولد سال 1968 در جنوب فرانسه است مدتهاست به کار ساخت مستند اشغال دارد و اکنون دستمزد این زحمات را می گیرد.

این مستندساز برای ساخت فیلم «مردم جهان» روزنامه‌نگاری از روزنامه «لوموند» را در طول انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 دنبال کرده است. وی می‌گوید: من این فیلم را بدون هیچ کمک مالی ساختم، اما خوشبختانه وقتی درها بسته‌اند، پنجره‌ها باز می‌شوند.

به نقل از ویکیپدیای فرانسه، این مستندساز در فیلم هایش بیشتر بر مسایل سیاسی تمرکز دارد و تاریخ کمونیسم و سوسیالیسم در فرانسه از موضوع های مورد علاقه او است. فیلم «پرزیدنت» از جدیدترین فیلم‌های اوست که سال 2010 ساخته شد. ایو ژولاند در سال 2012 نیز فیلمی با عنوان «نیمه شب است» در ستایس هنرمندان پس از جنگ در فرانسه همچون شارل آزناوور ساخت.

این فیلم مستند قرار است در ماه سپتامبر(شهریور) در سینماهای فرانسه به نمایش درآید.

لوموند به معنی «جهان» از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه فرانسه است. تیراژ این روزنامه عصر در سال ۲۰۱۱، بیش از 325 هزار نسخه در روز بود. از نظر سیاسی این روزنامه، به جناح چپ میانه تعلق دارد.

جین کمپیون کارگردان مسئولیت ریاست هیات داوران امسال کن را بر عهده دارد. فیلم «گریس موناکو» با بازی نیکول کیدمن در نقش گریس کلی و با کارگردانی الیویر داهان به عنوان فیلم شب افتتاحیه امسال انتخاب شده است.

جشن سینمای فرانسه امسال از 14 تا 25 ماه مه (24 اردیبهشت تا 4 خرداد) برپا می‌شود.