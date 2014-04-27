آگاه سازی جامعه از مهمترین وظایف مطبوعات و رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه، در کارگروه فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر که با حضور مسئولان برخی ادارات برگزار شد، اظهار داشت: در دنیای توسعه یافته امروز حوزه مطبوعات و رسانه ها جزو آگاه ترین و تاثیرگذارترین حوزه ها است و باید همانند راهنما مردم را از واقعیات جامعه آگاه کنند و قصدشان شفاف سازی باشد.

سلیمان محبی گفت: با توجه به گذار جامعه اسلامی از حالت سنتی به مدرنیته و امکان بروز انحراف در این مرحله، یکی از اساسی ترین دغدغه ها در حوزه فرهنگ توجه به بحث آسیب های اجتماعی در میان قشر نوجوان و جوان جامعه است.

معاون فرهنگی ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان در ادامه اظهار داشت: تمامی رسانه های غربی به این نتیجه مشترک رسیده اند که برای توقف پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی، توقف نسل جوان و نوجوان جامعه است و بهترین راه برای توقف آنها به انحراف کشیدن آنهاست که تمامی تلاش ها برای کار پیشرفت و توسعه به سمت آسیب های اجتماعی و کار های غیر اخلاقی کشیده شود و وظیفه حساس و خطیر رسانه تمرکز بر کار فرهنگی، آگاهی دادن و اعتمادسازی در میان نسل جوان است.

محبی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال" اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، خاطر نشان کرد: بایستی به منظور مشارکت بیشتر مردم در مقوله فرهنگ و اقتصاد، مردم را هرچه بیشتر با وضعیت اقتصاد کشور آشنا کرد و در این راستا، فرهنگ صحیح مصرف کالای داخلی، کار اقتصادی، مدیریت درست منابع و امکانات را آموزش داد که متاسفانه در بحث هدفمندی یارانه ها مشاهده می کنیم به علت کار فرهنگی ضعیف نتایج چندانی حاصل نشد.

وی با بیان این مطلب که مهمترین سرمایه هر کشوری نسل جوان آن کشور است، تصریح کرد: ما باید قدر این نسل جوان و نوجوان را بدانیم و راه را برای پرهیز از ادامه مسیر انحرافی توسط این نسل هموار کنیم و در این راه هیچ نیروی تاثیر گذارتر از رسانه و مطبوعات نیست.

این مقام مسئول در پایان با بیان برخی از ناکامی ها و کمتر توسعه یافتگی ها در استان، عنوان کرد: ما در خیلی از آمارها جایگاه مناسبی نداریم و این امر تلاش بیشتر فرهنگی همه مسئولان و اصحاب رسانه و آموزش و پرورش را می طلبد تا با عزم ملی خود جایگاه استان را ارتقا دهند.