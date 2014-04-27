دنبال راه حلی برای تحقق فرمایشات رهبری باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر یکشنبه در در نشست تبیین راهبردهای فرهنگی، چگونگی عزم ملی و مدیریت جهادی تصریح کرد: فعالان فرهنگی باید منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کارها قرار داهند و برای تحقق آن تلاش کنند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی فروردین ماه در حرم امام رضا(ع) سرفصل های اقتصادی و فرهنگی نظام را تشریح و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش جدي کنند.



وی ابراز داشت: از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری با حضور قشرهای گوناگون برگزار شد که پس از جمعبندي به مراکز تصميم گير در حوزه هاي فرهنگي و مديريتي ارسال خواهد شد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران با بیان اینکه مقام معظم رهبری به عنوان نائب امام زمان(عج) در کشور عزیزمان حضور دارند، گفت: فعالان فرهنگی باید منویات مقام عظمای ولایت را سرلوحه کارهای خود قرار داده و همه ما باید به دنبال راه حلي برای تحقق این فرمایشات باشیم.



وی اظهار داشت: امروز تهاجم فرهنگی تنها گزینه روی میز دشمنان بوده و باید برای مقابله با آن تمام توان خود را به کار بسته و در این زمینه کار کنیم.

این استاد حوزه با بيان اينکه باید از ظرفیت های موجود در جامعه استفاده بهينه کرد ‌،‌ خاطر نشان ساخت: برای تحقق عزم ملی باید ابتدا در خود این عزم را ایجاد کرده؛ سپس به دنبال تحقق آن در جامعه باشیم.







