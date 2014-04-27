به گزارش خبرنگار مهر، رمضان نیری در همایش مشاوره، مشاغل و رسانه ظهر یکشنبه در مشهد اظهارکرد: مسایل تعلیم و تربیت با رابطه خطی قابل توجیه نیست بلکه کشف علیت حلقوی و مجموعه عواملی که آسیب را به وجود آورده از مهمترین عوامل رفع آن و موفقیت به شمار می رود.

وی با اشاره به این که مشاوران بایستی روابط حاکم بر مدرسه را تحت تاثیر قرار بدهند، اظهار داشت: این اثر باید به نحوی عالمانه، هوشمندانه و حکیمانه روی دیگر پرسنل نیز اثربخشی داشته و با تامین بهداشت روانی سایر معلمان،رابطه شاگرد – معلمی را ارتقا بخشد.

این مقام مسوول با بیان این که داشتن نگاه سیستمی سلامت مدرسه تامین و از آسیب‌ها پیشگیری به عمل می‌آید، ابراز داشت: البته مداخله‌های جزئی کارساز نیست. باید موثر و کامل باشد چرا که شان و جایگاه مشاوران در مدارس خیلی بالاست.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مشاوران بهترین یاوران حوزه متوسطه هستند و با ادراک سهم خود در این بخش می توانند به دیگران نیز این مهم را منتقل کنند.

نیری تقسیم بندی اولویتها را یادآور و ابراز داشت: بیشترین دغدغه مشاوره آموزشگاهی در حوزه رشد، تکامل و هنجارهاست.

وی بر توجه به حوزه ترمیمی، درمانی و کلینیکی این نقش نیز تاکید و تصریح کرد: شناخت کانون آسیب و درمان بالینی با هم می‌تواند ساختار مشاوره را تقویت و پاسخگوی نسل امروز باشد.

برپایه همین خبر، رییس گروه مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیزدر این همایش از کسب مقام نخست کشوری این حوزه در چهار سال پیاپی خبر داد و افزود:ما مشاوران دنبال تایید نیسیتیم.آرامش فکری پس از یک روز کاری بهترین پاداش معنوی ما محسوب می شود.

زهرا حافظ افزود:38 عنوان کتاب حاصل طرح "معرفی مشاوران مولف و مترجم" این استان با مباحثی از جمله استرس،ازدواج، اختلالات ،تربیت اجتماعی کودکان، تربیت جنسی آنان و هوش هیجانی در محیط کار، آماده ارسال به مدارس جهت استفاده همکاران و خانواده هاست.

وی بیان داشت: در طرح مسابقه "اگر من یک مشاور بودم "هزارو 500 دل نوشته به دست ما رسیدکه بیانگر نگاه دانش آموز و انتظار آنان از مشاورشان است.این طرح نیز در قالب کتابچه ای تا پایان اردیبهشت ماه در اختیار مشاوران قرار می گیرد.

به گفته حافظ در مسابقه مقاله نویسی "سقف شیشه ای" 90 اثر از کشور دریافت شد.

وی تصریح کرد: در این طرح نیز به آسیب شناسی فعالیتهای مدرسه پرداختیم که آیا مجموعه برنامه های آموزشگاهها بال پروازدانش آموزان به آسمان است یا نسل فردا را محصور در سقفی شیشه ای بدون اجازه پرواز، تعلیم می دهد.