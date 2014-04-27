آماده ام تا در دور دوم انتخابات افغانستان به مصاف عبدالله بروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در پی اعلام نتایج ابتدایی پس از عبدالله عبدالله در جایگاه دوم قرار گرفت، اعلام کرد که در صورت برگزاری انتخابات در دور دوم انتخابات شرکت می کند.



بر اساس این گزارش سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از زمان سقوط طالبان در اواخر 2001 در روز پنجم آوریل برگزار شد.



غنی در گفتگو با خبرنگاران در کابل اعلام کرد: بر اساس نتایج انتخابات افغانستان در دور اول هیچ فردی به عنوان پیروز نهایی معرفی نشده و آماده هستم تا در دور دوم به مصاف عبدالله بروم.