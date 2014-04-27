تلاش برای جذب حمایت های مالی از ارگ بم/ از روند بازسازی ارگ بم رضایت کامل دارم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرینا بوکووا‌ ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ارگ تاریخی بم گفت: این اثر در حال حاضر به ثبت جهانی رسیده و باعث خوشحالی است که از این بنای تاریخی بازدید می کنم.

وی با اشاره به تخریب ارگ تاریخی بم در زلزله افزود: یونسکو اولین سازمانی بود که بعد از زمین لرزه در شهر بم حضور پیدا کرد و وضعیت این بنای تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

بوکووا با اشاره به آغاز اقدامات کارشناسی در این ارگ تاریخی اذعان داشت: این امر تا سال 2017 ادامه خواهد داشت.

بوکووا در خصوص تلاش برای برای جذب حمایت های مالی سایر کشورها قول مساعد داد و اذعان داشت: سعی می کنیم برای این منظور از صندوق امانی سایر کشورها نظیر ژاپن استفاده شود.

مدیرکل یونسکو ضمن ابراز رضایت از روند بازسازی ارگ تاریخی بم اذعان داشت: اقدامات کارشناسانه خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

وی با اشاره به شناخت کامل خود از آثار تاریخی کرمان یادآور شد: در جلسه ای که با استاندار کرمان داشتم آثار تاریخی این استان و همچنین شهر بم معرفی شد.