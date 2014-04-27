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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

مدیرکل یونسکو:

تلاش برای جذب حمایت های مالی از ارگ بم/ از روند بازسازی ارگ بم رضایت کامل دارم

تلاش برای جذب حمایت های مالی از ارگ بم/ از روند بازسازی ارگ بم رضایت کامل دارم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل یونسکو با اشاره به ثبت جهانی ارگ بم گفت: برای بازسازی این ارگ تاریخی سعی می کنم حمایت های مالی سایر کشورها را جذب کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرینا بوکووا‌ ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ارگ تاریخی بم گفت: این اثر در حال حاضر به ثبت جهانی رسیده و باعث خوشحالی است که از این بنای تاریخی بازدید می کنم.

وی با اشاره به تخریب ارگ تاریخی بم در زلزله افزود: یونسکو اولین سازمانی بود که بعد از زمین لرزه در شهر بم حضور پیدا کرد و وضعیت این بنای تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

بوکووا با اشاره به آغاز اقدامات کارشناسی در این ارگ تاریخی اذعان داشت: این امر تا سال 2017 ادامه خواهد داشت.

بوکووا در خصوص تلاش برای برای جذب حمایت های مالی سایر کشورها قول مساعد داد و اذعان داشت: سعی می کنیم برای این منظور از صندوق امانی سایر کشورها نظیر ژاپن استفاده شود.

مدیرکل یونسکو ضمن ابراز رضایت از روند بازسازی ارگ تاریخی بم اذعان داشت: اقدامات کارشناسانه خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

وی با اشاره به شناخت کامل خود از آثار تاریخی کرمان یادآور شد: در جلسه ای که با استاندار کرمان داشتم آثار تاریخی این استان و همچنین شهر بم معرفی شد.

 

کد مطلب 2279411

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