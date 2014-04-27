پویایی اقتصادی بدون بسیج امکانات میسر نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران ارشاد اسلامی همدان عنوان کرد: تلاقی دو مناسبت هفته کارگر و معلم گویای این است که هر دو این اقشار می تواند سعادت و پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاورند چراکه هفته معلم و هفته کارگر ترجمان فرهنگ و اقتصاد است.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ملازمت دو عنصر اقتصاد و فرهنگ باعث پیشرفت کشور است، بیان داشت: رهبری با هوشیاری هر دو را در این سال نامگذاری کرده اند.

نوش آبادی افزود: فرهنگ در یک وزارتخانه خلاصه نمی شود وگرچه بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه به عهده ما است اما همه امور فرهنگی را مسئول نیستیم.

وی باتاکید براینکه همه کارها در وزارت خانه بر اساس قانون برنامه ها پیش می رود، اذعان داشت: رسانه ها پل ارتباط بین مردم و مسئولان هستند و در جهت دهی رسانه ها باید در راستای شکوفایی تعالی مدنظر رهبری و ارزش ها نظام باشد.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه ها را نه به عنوان یک تهدید بلکه یک فرصت می بینیم چراکه فعالیت های فرهنگی و هنری در همدان بسیار امید بخش است و انتشار 60 نشریه نشان از ظرفیت های بالای استان همدان است.

نوش آبادی عنوان کرد: اگر قرار است به شکوفایی فرهنگی برسیم باید از همه ظرفیت های ملی استفاده کرد چرا که عزم ملی ما را به این امر موظف کرده است.

وی ادامه داد: پویایی اقتصادی بدون بسیج امکانات میسرنیست اگر بخواهیم هرفردی را به هر بهانه ای دل سرد کنیم این عزم ملی نیست.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: فرهنگ بستر سازست و برنامه های این نهاد متاثر از آموزه های دینی و قرآنی است و تردید نداریم هر فردی غیر از این فکر کند صلاحیت مدیریت کشور را ندارد.

نوش آبادی بیان داشت: قانون اساسی فصل الخطاب و یک میثاق ملی است و مسئولان باید براساس قانون حرکت کنند.

وی ادامه داد: همه امور تایع قانون است و نمی توانیم فعالیت های فرهنگی و هنری را بی دلیل تعطیل کنیم.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه به دنبال توسعه فضای قرآن و عترت هستیم و این امر در صدر کارهای این نهاد قرار دارد، افزود: فعالیت های هنری و نشاط آور در کشور چهار چوب های قانونی دارد.

وی ادامه داد: استان همدان نقش فراوانی در بخش علم و ادب ایران و رشد انسانهای بزرگ و اندیشمندان در طول تاریخ داشته است و تغذیه نیازهای انتشاراتی غرب و شمال غرب کشور از سوی همدان نشان از ظرفیت های بزرگ استان همدان دارد.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: همدان استعداد برگزاری جشنواره های مختلف را دارد و وزارت ارشاد مصمم به توزیع جشنواره های ملی در استانها است و از استانهایی که ظرفیت برگزاری جشنواره های ملی چون مطبوعات، کتاب و دیگر جشنواره ها را دارند استقبال می کنیم.

نوش آبادی افزود: فرهنگ و اقتصاد جامعه با همین ابزارها رشد می کند و بهترین راه برای رسیدن به بهترین مفاهیم و رسیدن به مطالبات واقعی از همین راه می گذرد.

وی با بیان اینکه با حرف و سخن نمی توان فرهنگ را متعالی کرد، بیان کرد: ایران کشوری غنی و برخوردار است و عقبه و تمدن این کشور با هیج جای دنیا قابل قیاس نیست.

معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کشور بزرگ ایران منشا هنر و فرهنگ است و تمدن ایرانی در حوزه های مختلف مطرح است.

نوش آبادی بیان داشت: نتوانسته ایم قانون مدون و مشخصی برای رعایت حقوق ادبی و هنری ایجاد کنیم اما لایحه ای برای ساماندهی آن تدوین شده و در راستای حفظ حقوق خلق کنندگان آثار در کشور به مجلس داده خواهد شد.

وی اذعان داشت: دولت و مجلس با کمک هم می توانند تحقق بخش اهداف نظام باشند.