تشکیل ستاد پیگیری شعار سال/ 48 میلیارد تومان پروژه برق رسانی در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در جمع مدیران صنعت آب و برق استان تلاش و کار جهادی را برای تحقق شعار سالجاری ضرورتی اجتناب ناپذیر بیان کرد.

وی به مشکلات و کمبود آب استان مازندران اشاره و اظهارداشت: با توجه به زیرساخت های دینی، مذهبی و ولایت پذیر استان، دراجرای زیرساخت های فرهنگی استان زیاد کار نشده است.

وی با بیان اینکه در بحث توسعه و آبادانی مازندران آنطور که حق این استان است متاسفانه محقق نشد، افزود: فضای مناسب صنعتی، گردشگری و شهرک های صنعتی برای ایجاد اشتغال در استان وجود ندارد.

امام جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه در صنعت برق خوشبختانه فعالیت های چشمگیری اداره برق مازندران داشته است، اذعان داشت: با توجه به فعالیت های چشمگیر نیاز است این فعالیت ها بویژه در روستاهای صعب العبور همچنان ادامه داشته باشد.

اجرای 48 میلیارد تومان پروژه برقرسانی

مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان با بیان اینکه مجموعه صنعت آب و برق استان بصورت شبانه روزی و پیگیر برای خدمات رسانی بیشتر به مردم در حال فعالیت است، اظهارداشت: با فعالیت بسیار این مجموعه صنعت برق مازندران در بین استانها رتبه نخست را در کشور کسب کرد که بخش مهم آن به تولید برق بر می گردد.

حسین افضلی بیان کرد: در حال حاضر تولید و مصرف برق در استان یکسان است.

وی اذعان داشت: برای تقویت نیروگاه در استان مجوز احداث یک نیروگاه دولتی 500 مگاوات را در زمینی به مساحت 50 هکتار در محمودآباد گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

افضلی با اشاره به 48 میلیارد تومان پروژه برق رسانی استان در سال گذشته، گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری این پروژه ها به بهره برداری برسد.

همچنین مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه در حوزه آب کار زیاد است، افزود: از نظر آب و کیفیت آن در سطح استان با مشکل مواجه هستیم.

ذخیره سازی 10 درصد آب کشاورزی

محمد ابراهیم یخکشی با اشاره به انجام اقدامات بسیار در حوزه آب کشاورزی، گفت: با توجه به سال های کم آبی و خشکسالی 10 درصد آب ذخیره سازی شده است.

وی بیان کرد: باید تعداد مخازن آب را در استان افزایش دهیم و همچنین با توجه به نازیبایی های رودخانه های استان در حوزه آب کمتر کار انجام شده است.

یخکشی با اشاره به ظرفیت خوب در استان متاسفانه از نظر آبی مازندران جزو استان های کم آب است، اذعان داشت: مشکل کم آبی استان بدلیل شرایط جغرافیایی، زمان و مکان است.

وی به وجود 3 سد مهم در استان گلورد، البرز و هراز که تاپایان امسال به بهره برداری خواهد رسید، گفت: با بهره برداری سد گلورد در سال جاری بیش از 25 هزار هکتار را سیراب می کند.