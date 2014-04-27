  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

حملات ارتش عراق به مواضع داعش در خاک سوریه

حملات ارتش عراق به مواضع داعش در خاک سوریه

بالگردهای ارتش عراق امروز مواضع گروه تروریستی داعش را در خاک سوریه هدف حمله قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بالگردهای ارتش عراق صبح امروز به مواضع داعش در خاک سوریه حمله کرده و آنها را هدف حملات خود قرار دادند.

بنابراین گزارش، در عملیات امروز بالگردهای ارتش عراق هشت محموله انتقال سوخت برای گروه تروریستی داعش هدف بمباران قرار گرفته و همگی در آتش سوختند.

این محموله ها قرار بود با گذر  از مرز سوریه و عراق به نیروهای داعش در استان الانبار برسد که هدف حمله هوایی قرار گرفت.

یک منبع امنیتی عراقی درباره این حمله اظهار داشت: هشت محموله سوخت داعش در منطقه البوکمال(مرزهای شرقی سوریه) هدف حمله قرار گرفتند و قصد داشتند وارد خاک عراق شوند.

کد مطلب 2279428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها