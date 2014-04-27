حملات ارتش عراق به مواضع داعش در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بالگردهای ارتش عراق صبح امروز به مواضع داعش در خاک سوریه حمله کرده و آنها را هدف حملات خود قرار دادند.

بنابراین گزارش، در عملیات امروز بالگردهای ارتش عراق هشت محموله انتقال سوخت برای گروه تروریستی داعش هدف بمباران قرار گرفته و همگی در آتش سوختند.

این محموله ها قرار بود با گذر از مرز سوریه و عراق به نیروهای داعش در استان الانبار برسد که هدف حمله هوایی قرار گرفت.

یک منبع امنیتی عراقی درباره این حمله اظهار داشت: هشت محموله سوخت داعش در منطقه البوکمال(مرزهای شرقی سوریه) هدف حمله قرار گرفتند و قصد داشتند وارد خاک عراق شوند.