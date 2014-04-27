تعالی فرهنگ اسلامی در همدان اولویت برنامه های ارشاد اسلامی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات ظهر یکشنبه در آیین معارفه مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار داشت: برنامه هایی که طی دو سال خدمتم در استان همدان انجام دادم بر مبنای اصول سیاست ها، سند چشم انداز توسعه، سند توسعه استان همدان و بخشنامه ها بوده است.

وی با بیان اینکه کارهای انجام شده در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در راستای توسعه فرهنگی استان همدان بوده است، گفت: این اهداف شامل رشد و تعالی فرهنگ اسلامی، فرمایشات مقام معظم رهبری، احیا فرهنگ و فراهم کردن زمینه مساعد برای مشارکت همه شهرستان های استان و وحدت رویه بین کارهای فرهنگی بوده است.

مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: سه محور محور اصلی برنامه ها در ارشاد قرار گرفت که محور اوا شامل مردم بوده که حرف اول را برای اجرای برنامه ها می زنند.

وی گفت: محور دوم انجمن ها هستند که مایه مباهات اداره ارشاد همدان بوده و سوم پرسنل و کارمندان که به عنوان گنج به آنها نگاه می کنم.

بیات با بیان اینکه توجه به حاشیه شهر ها نیز از اولویت های اجرای برنامه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، ابراز داشت: بنده و همکاران در اجرای برنامه ها و افتتاحیه ها و یا اختتامیه ها سعی بر صرفه جویی داشتیم و با کمترین هزینه بهترین برنامه ها را به اجرا گذاشتیم.

وی در ادامه گفت: هنگامی که مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد استان همدان را قبول کردم این اداره یک میلیارد و 400 میلیون تومان بدهی داشت که طی این دوسال بالای یک میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به پنج دسته بین المللی، ملی، منطقه ای، استانی و شهرستانی تقسیم بندی می شود، ابراز داشت: برگزاری نوزدهمین و بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از افتخارات بنده در طول دوره خدمتم بوده است.

بیات با بیان اینکه استان همدان در بخش شورای فرهنگ عمومی ظرفیت بالایی دارد، افزود: رسانه ها و مطبوعات استان همدان همواره دلسوزانه و هوشمندانه مجموعه را یاری کردند و در حال حاضر 359 نفر در عرصه مطبوعات در استان همدان فعال هستند.

وی با بیان اینکه 12 مجتمع فرهنگی در استان همدان در حال فعالیت است، گفت: هنرمندان زیادی در عرصه نمایش و تئاتر در استان همدان فعالیت می کنند که این تعداد در حال حاضر 500 نفر است.