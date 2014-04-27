برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان – ایران با حضور 17 تیم خارجی

سید محمد شروین اسبقیان یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تور بین المملی دوچرخه سواری آذربایجان همانند چند سال گذشته با حضور تیم های مختلف داخلی و خارجی در آذربایجان و استان های واقع در این منطقه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تور بین المللی امسال 17 تیم دوچرخه سواری خارجی از کشورهای مختلف همچون استرالیا، ژاپن، چین، تایوان، اکراین، لیتوانی، اسلوواکی، عمارات، اتریش، روسیه و قزاقستان به همراه تیم های پتروشیمی و شهرداری تبریز، تیم آینده، پیشگامان کویر و تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خصوص مشخصات فنی این تور نیز اظهار داشت: تور بین المللی آذربایجان – ایران در شش مرحله و مسافتی به طول 956 کیلومتر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار می شود.

اسبقیان در پایان گفت: این تور از 27 خرداد سالجاری آغاز می شود و رکابزنان و تیم های شرکت کننده تا روز نخست تیر ماه در مسیرهای تعیین شده به رقابت می پردازند.