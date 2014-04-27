  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۳۰

اسبقیان خبر داد:

برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان – ایران با حضور 17 تیم خارجی

برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان – ایران با حضور 17 تیم خارجی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان – ایران در اواخر خرداد سالجاری خبر داد.

سید محمد شروین اسبقیان یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تور بین المملی دوچرخه سواری آذربایجان همانند چند سال گذشته با حضور تیم های مختلف داخلی و خارجی در آذربایجان و استان های واقع در این منطقه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تور بین المللی امسال 17 تیم دوچرخه سواری خارجی از کشورهای مختلف همچون استرالیا، ژاپن، چین، تایوان، اکراین، لیتوانی، اسلوواکی، عمارات، اتریش، روسیه و قزاقستان به همراه تیم های پتروشیمی و شهرداری تبریز، تیم آینده، پیشگامان کویر و تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خصوص مشخصات فنی این تور نیز اظهار داشت: تور بین المللی آذربایجان – ایران در شش مرحله و مسافتی به طول 956 کیلومتر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار می شود.

اسبقیان در پایان گفت: این تور از 27 خرداد سالجاری آغاز می شود و رکابزنان و تیم های شرکت کننده تا روز نخست تیر ماه در مسیرهای تعیین شده به رقابت می پردازند.

کد مطلب 2279435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها