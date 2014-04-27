ارومیه صاحب فرهنگسرای سلامت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه هفته سلامت آذربایجان غربی که در سالن آمفی تئاتر مجموعه آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد ایجاد فرهنگسرای سلامت با همکاری شهرداری ارومیه را پایه گذار ترویج فرهنگ خود مراقبی در این شهر دانست.

وی ابلاغ سیاست های حوزه سلامت را تکامل بخش این امر دانست و گفت: این سیاست های ابلاغی همه ارگانها و سازمانها را متوجه یاری بخشی به امر سلامت کرده و متولیان حوزه سلامت از دیگر نهادها یاری طلبی می کنند چرا که رفع مشکلات سلامت تنها وظیفه دانشگاه های علوم پزشکی نیست.

آقازاده همچنین خواستار شکل گیری هر چه زودتر شورای راهبردی سلامت در آذربایجان غربی شد و گفت: وضعیت سلامت در ایران نیز به عواملی چون تحریم های اعمال شده و سوء مدیریت ها وابسته است.

وی با اشاره به اینکه در آغاز قرن 21 موضوع سلامت به عنوان یکی از چالش های کشورها و جوامع مطرح است عنوان کرد: این امر در جوامعی که به سوی صنعتی شدن و اقتصادی شدن است شدت یافته چرا که در این گونه جوامع توزیع نامتناسبی در حوزه سلامت شده و عده ای از سلامت بی بهره مانده اند.

آقازاده، تسهیلات، درآمد، مسکن، محیط زیست سالم، جاده مناسب، هوای پاک و شهر سالم را مهم ترین مولفه های سلامت معرفی و تصریح کرد: توزیع نا متناسب سلامت سبب شده تا سیاست گذاران و قانونگذاران این جوامع برای برطرف کردن چالش های حاصل از این بی عدالتی برای ارتقاء سلامت هزینه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی افزود: اکنون به این باور دست یافته شده که سلامت بدون هزینه و سرمایه گذاری ممکن نیست و توسعه پایدار نیز بی ارتباط با ارتقاء سلامت نیست.

وی گفت: مدعیان حاکمیت با نام آزادی طلبی وارد کشورهای جهان سوم شده و زیر ساخت های سلامت را هدف قرار داده اند و امروز در کشورهایی که مورد هجوم دشمنان قرار گرفته اند از نظر سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

رونمایی از مدال افتخار سلامت، امضای تفاهم نامه همکاری برای آغاز به کار فرهنگسراهای سلامت بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان و شهرداری ارومیه و همچنین تجلیل از تلاشگران سلامت در عرصه های مختلف از دیگر بخش های ویژه برنامه آخرین روز از هفته سلامت در استان بود که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.