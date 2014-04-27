مجید عبدالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کاراته کاهای حاضر در اردوی تیم ملی امید زیر 21 سال جمعی از نخبه های این رده سنی از نقاط مختلف کشور هستند و امیدواریم که در مسابقات آسیایی نتایج خوبی کسب کنیم.

وی با اشاره به مدت زمان 3 ماه تا زمان آغاز پیکارهای آسیایی، اضافه کرد: برای حضور قدرتمند در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که قرار است به میزبانی کشور مالزی به انجام برسد، ترکیب نهایی تیم ملی زیر 21 سال کاراته اواخر خرداد ماه مشخص خواهد شد.

سرمربی قمی تیم ملی کاراته زیر 21 سال کاراته کشورمان ابراز داشت: حضور در مسابقات کاراته بین المللی ارومیه برای ما جنبه یک رقابت تدارکاتی دارد و به نتایجی که احتمالا کاراته کاهای تیم ملی امید در این رقابت ها می گیرند نگاهی نداریم اما به عنوان یک فرصت برای ارزیابی تیم ملی در این رقابت ها شرکت می کنیم.

وی یاد آور شد: رقابت های بین المللی کاراته به میزبانی ارومیه به دلیل حضور تیم های خوب، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم ملی امید مفید است، ضمن اینکه به چشم یک دیدار تدارکاتی به آن نگاه خواهیم کرد تا کاراته کاهای تیم زیر 21 سال با شرایط بهتری آماده مسابقات آسیایی شوند.

عبدالحسینی که یکی از موفق ترین چهره های کاراته قم و کشورمان در سال های دهه 1370 به شمار می رود، ابراز داشت: برای حضور در این رقابت ها برنامه های تمرینی تیم ملی امید زیر 21 سال از روال عادی خارج نخواهد شد اما سعی ما این است که نتایج قابل قبولی بگیریم.

سرمربی تیم ملی کاراته امید زیر 21 سال کشورمان یاد آور شد: در مرحله نخست تمرینات که تا ظهر روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت اصلاح تکنیک در دستور کار کاراته کاهاست و از مراحل بعدی بر روی تمرینات فنی و هجومی تمرکز می کنیم.

وی در خصوص اینکه چه زمانی ترکیب نهایی تیم امید برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص می شود، گفت: اواخر خرداد ماه نفرات اعزامی تیم مشخص می شود و مطمئناً بهترین و آماده ترین ها را روانه پیکارهای آسیایی خواهیم کرد.

گفتنی است: فدراسيون کاراته در حالي سکان هدايت تيم زير 21 سال را در حالی به مجيد عبدالحسيني سپرده است که در مرداد ماه سال جاری قرار است اين تيم به همراه تيم هاي نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرماني آسيا که به ميزباني کشور مالزي برگزار مي شود، شرکت کند.

عبدالحسيني که به عنوان يکي از قهرمانان سال هاي نه چندان دور رشته کاراته به شمار مي رود چندين مدال طلا، نقره و برنز مسابقات قهرماني آسيا و ستارگان جهان را در کارنامه دارد، ضمن اينکه وي سابقه مربيگري در تيم هاي ملي بزرگسالان و جوانان، سرمربيگري تيم ملي اميد (سال 1390)، سرمربي تيم کاراته الشباب کويت (سال 1387) را بر عهده داشته و از سال 1389 نيز به عنوان مربي هدايت تيم دانشگاه آزاد اسلامي در سوپر ليگ را بر عهده گرفته است.