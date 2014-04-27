حمایت مجدد سمیر جعجع از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای الیوم، دفتر رسانه ای "سمیر جعجع" نامزد مورد حمایت 14 مارس در انتخابات ریاست جمهوری لبنان و رئیس حزب "نیروهای لبنانی"(فالانژیستهای سابق) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "احمد الجربا" رئیس ائتلاف موسوم به مخالفان سوریه، طی یک تماس تلفنی با جعجع برای وی آرزوی موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری لبنان کرد.

الجربا در این تماس تلفنی با جعجع مدعی شد که مردم سوریه از پیروزی وی در این انتخابات خوشحال خواهند شد.

در این بیانیه تصریح شده است که جعجع ضمن قدردانی از اظهارات الجربا بر حمایت خود از مخالفان سوریه تاکید کرد.

سمیر جعجع در کنار "هنری الحلو" و "امین الجمیل" از جمله نامزدهای تصدی ریاست جمهوری لبنان هستند و این در حالی است که هفته گذشته اولین نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور با شکست روبرو و به چهارشنبه هفته جاری موکول شد.

جعجع پیش از این نیز در مناسبتهای مختلف به اظهارنظر خصمانه علیه دولت سوریه پرداخته و از گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات این کشور حمایت کرده بود.