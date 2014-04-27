گردهمایی یک هزار نفری مربیان عقیدتی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد در نشست خبری ظهر یکشنبه خود که به مناسبت گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه استان برگزار شده بود، در ابتدا با اشاره به نکاتی در خصوص شخصیت شهید مطری گفت: شهید مطهری از شخصیت های برجسته علمی، معنوی، سیاسی و فرهنگی در کشور بود که دشمن به خوبی وی را شناخت و او را مورد هدف قرار داد.

وی ادامه داد: شهید مطهری در آثار برجسته خود به نکات مهی اشاره می کند و یکی از این نکات ستودن معلمی است که اندیشیدن را می آموزد و نه اندیشه ها را، و این هنر یک استاد و معلم است که می تواند انسان پرورش دهد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز اظهار داشت: نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس فرهنگ و باور دینی شکل گرفت و در اساس نامه سپاه موصب است که این نهاد حافظ دستاوردهای انقلاب در تمامی عرصه ها است و هر کجا نیاز باشد ایفا نقش می کند.

حجت الاسلام موحد افزود: سپاه امروز در تمامی عرصه ها برنامه های متنوعی از سطح پایگاه های مقاومت تا ستاد دارد و لازم است تمامی این برنامه ها در جهت توسعه فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و دینی باشد.

وی با بیان اینکه وظیفه حوزه نهاد نمایندگی ولی فقیه ضمن نظارت و کنترل عملکرد، تلاش برای توسعه فرهنگی، علمی و ... است، در خصوص برنامه های هفته عقیدتی سیاسی، اظهار داشت: برنامه های از 12 اردیبهشت ماه جاری همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مطری آغاز می شود اما در استان البرز اولین برنامه با تجمع یک هزار نفری مربیان عقدیتی در سالن شهدا سپاه با سخنرانی حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه کلید می خورد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز افزود: در اولین روز از این هفتته به دلیل تقارن با روز جمعه، دیدار با حجت الاسلام حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و سپس شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه را خواهیم داشت.

حجت الاسلام موحد اعلام کرد: همچنین برای این هفته برنامه هایی از جمله دیدار با خانواده های مربیان عقدیتی و معلمان شهید، عبار روبی مزار شهدا، برگزاری نمایشگاه کتاب آثار شهید مطری و نویسندگان برجسته در حوزه های علمی و فرهنگی، تجلیل از برترین های حوزه عقیدتی سیاسی، برنامه های ورزشی، برپایی ایستگاه های صلواتی و .. تدارک دیده شده است.

وی گفت: تمامی این برنامه ها علاوه بر برگزاری در ستاد مرکز در تمامی نواحی سپاه استان البرز و پایگاه های بسیج برگزار خواهد شد.