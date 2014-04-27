اختصاص یارانه به تولیدکنندگان محصولات لبنی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای عالی سلامت و غذا در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و سیاست هایی را در جهت تغذیه سالم و جلوگیری از مخاطرات ناشی از سموم زراعی در تغذیه و محیط زیست، در سلامت شهروندان تصویب کرد.

در این جلسه مقرر شد دولت از محل منابع قانونی و درآمدی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، به تولیدکنندگان محصولات لبنی یارانه اختصاص دهد تا قیمت این محصولات کنترل شود.

همچنین شورای عالی سلامت و غذا بر تداوم طرح توزیع شیر در مدارس به منظور تامین کلسیم مورد نیاز کودکانی که در مرحله رشد قرار دارند، تأکید کرد.

از دیگر مصوبات این شورا، تولید محصولات کشاورزی سازگار با محیط‌ زیست و مبارزه با آثار سموم و آفت‌کش‌ها در کشت محصولات کشاورزی بود.

