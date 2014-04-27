کشته و زخمی شدن 13 عضو طالبان/ مخالفت با برگزاری تجمعات ضد دولتی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، پلیس پاکستان از کشته شدن یک فعال صلح عضو گروه توحید الاسلام و زخمی شدن سه فرد دیگر بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در منطقه قبیله نشین خیبر در شمال غرب این کشور خبر داد.



منابع پاکستانی همچنین از کشته شدن یک شبه نظامی و زخمی شدن یک نیروی امنیتی در جریان درگیری شبه نظامیان با نیروهای امنیتی در بازداشتگاهی در بخش کلاچی در منطقه وزیرستان جنوبی خبر دادند.



همچنین احزاب سیاسی پاکستان در واکنش به فراخوان حزب تحریک انصاف و علامه طاهر القادری طرفداران این حزب برای برگزاری تجمعات ضد دولتی در روز 11 مه (20 اردیبهشت) در ایالت خیبر پختونخواه این تصمیم را بی پایه و اساس خوانده و تاکید کردند که در تظاهرات شرکت نمی کنند، زیرا دلایل دیگری در پشت این تصمیم وجود دارد که از آن به نشانه اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته یاد می شود.



خبر دیگر اینکه مقامات انگلیسی با تایید کشته شدن پنج نظامی این کشور در جریان سقوط یک فروند بالگرد در نزدیکی پایگاه هوایی قندهار به علت سقوط آن اشاره نکردند، طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. وزارت کشور افغانستان هم از کشته شدن 9 عضو طالبان و زخمی شدن چهار فرد دیگر در عملیات نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان در ولایتهای ننگرهار، کاپیسا، قندز و زابل خبر داد که در جریان آن دو عضو طالبان بازداشت شده و شمار زیادی از مهمات و مواد منفجره شبه نظامیان کشف و ضبط شد.