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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

فراهی خبر داد:

13 حریق در شهر زاهدان اطفا شد/ حوادث شهری تلفات جانی نداشت

13 حریق در شهر زاهدان اطفا شد/ حوادث شهری تلفات جانی نداشت

زاهدان- خبرگزاری مهر: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهردای زاهدان گفت: در طی هفته گذشته تعداد 13 حریق در سطح شهر زاهدان اطفا شد.

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در هفته گذشته تعداد 24 عملیات امداد و نجات توسط پرسنل این سازمان انجام پذیرفت که از این تعداد 13 عملیات به منظور اطفای حریق و تعداد 11 عملیات در راستای امداد و نجات شهروندان در حوادث مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حوادث شهر زاهدان در طی هفته گذشته هیچ تلفات جانی در بر نداشت افزود: حریق خودرو، آتش سوزی در منازل مسکونی، رویت مار، محبوس شدن شهروندان در منازل و اطفای حریق مهمترین عملیات های انجام شده توسط پرسنل این سازمان بوده است.

وی ابراز داشت: متاسفانه سرعت و سبقت غیر مجاز همچنان در معابر شهری و مبادی ورودی زاهدان حادثه ساز است و در هفته گذشته نیز علاوه بر برخورد یک دستگاه سواری با تیر برق سه دستگاه وسیله نقلیه نیز به دلیل برخورد با یکدیگر در ورودی شهر دچار حریق شدند.

کد مطلب 2279497

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