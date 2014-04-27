13 حریق در شهر زاهدان اطفا شد/ حوادث شهری تلفات جانی نداشت

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در هفته گذشته تعداد 24 عملیات امداد و نجات توسط پرسنل این سازمان انجام پذیرفت که از این تعداد 13 عملیات به منظور اطفای حریق و تعداد 11 عملیات در راستای امداد و نجات شهروندان در حوادث مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حوادث شهر زاهدان در طی هفته گذشته هیچ تلفات جانی در بر نداشت افزود: حریق خودرو، آتش سوزی در منازل مسکونی، رویت مار، محبوس شدن شهروندان در منازل و اطفای حریق مهمترین عملیات های انجام شده توسط پرسنل این سازمان بوده است.

وی ابراز داشت: متاسفانه سرعت و سبقت غیر مجاز همچنان در معابر شهری و مبادی ورودی زاهدان حادثه ساز است و در هفته گذشته نیز علاوه بر برخورد یک دستگاه سواری با تیر برق سه دستگاه وسیله نقلیه نیز به دلیل برخورد با یکدیگر در ورودی شهر دچار حریق شدند.