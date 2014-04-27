همایش تجلیل از فعالان و حامیان سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در این همایش به برنامه های دولت برای توسعه سلامت در کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای حوزه سلامت از اولویت‌های مهم دولت تدبیر و امید است.

سید موسی خادمی با اشاره به شعار "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" افزود: نقطه مشترک اقتصاد و فرهنگ حوزه سلامت است زیرا با توجه به هزینه‌های زیادی که دارد در سبد اقتصادی خانواده‌ها قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: حوزه سلامت از حوزه فرهنگ نیز تاثیر پذیر است زیرا با فرهنگ‌سازی و آگاه سازی جامعه می توان از بسیاری از بیماریها و عوامل تهدید کننده سلامت جلوگیری کرد.

وی تغییر الگوی زندگی به ویژه در عادات غذایی نامناسب را مهمترین بخش فرهنگی در زمینه ارتقای بهداشت عمومی جامعه عنوان کرد.

استاندار با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی بخش سلامت از سوی مقام معظم رهبری گفت: مسئولیت و رسالت متولیان امر در این حوزه سنگین شده است و باید با مدیرت جهادی و عزم ملی در این عرصه تلاش کرد.

خادمی یکی از مزایای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کمک به بخش سلامت و کاهش هزینه‌های مردم در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و اظهار داشت: اهتمام دولت یازدهم و متولیان امر سلامت در کشور برای بهبود وضعیت سلامت جدی است.

وی افزود: سهم قابل توجهی از اصلاح قیمت ها و انصراف در اجرای هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت و بخش امنیت غذایی مردم اختصاص پیدا خواهد کرد.

16 درصد جمعیت استان دارای فشار خون بالا هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این مراسم بر ترویج خود مراقبتی به عنوان یکی از مهمترین شیوه های پیشگیری تاکید کرد و گفت: خود مراقبتی مردم را به شیوه زندگی سالم آگاه می کند.

رضا چمن افزود: خودمراقبتی فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه است که منجر به حفظ ،تامین و ارتقای سلامت افراد جامعه می شود.

وی تصریح کرد: عادات و رفتارهای غلط غذایی امروزه به یکی از علل بروز بیماریها بدل شده که با تغییر سبک زندگی و تغذیه می توان از بسیاری از بیماریها پیشگیری کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: به دلیل استفاده زیاد از فست‌فودها سرطان روده بزرگ از سه عامل مهم در بیماری‌ها کشور محسوب می‌شود و مصرف بیش از حد نوشابه های گازدار و قندی باعث فشار خود و چاقی شده است.

وی فشار خون بالا را یکی از مهمترین بیماریها در این استان عنوان کرد و اظهار داشت: 16 درصد از جمعیت استان نیز دارای فشار خون بالا هستند که بیشترین مبتلایان مربوط به سنین بالای 30 سال است.

چمن بیان داشت:14 درصد جمعیت بالای 30 سال این استان مبتلا به دیابت و هفت درصد نیز در معرض ابتلا به این بیماری غیرواگیر هستند

این مسئول عنوان کرد: بیماری های قلبی و عروقی، سوانح رانندگی، سرطان ها و تومورها شایع ترین علل مرگ و میر در این استان هستند.

وی یادآور شد: استرس و فشارهای عصبی، کم تحرکی، مصرف دخانیات، مصرف فراوان گوشت قرمز و غذاهای پرجرب از عوامل ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است.

چمن بر لزوم افزایش سواد بهداشتی مردم تاکید کرد و گفت: با آگاهی لازم می‌توان به صورت هدفمند مشکلات حوزهاهی مختلف را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آیین از فعالان و حامیان بخش سلامت این استان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.