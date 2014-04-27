مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای پیام نور کشور در خرم آباد برگزار می شود

یزدان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی دانشجویان پیام نور کشور در دو بخش آزاد و فرنگی و با حضور 31 استان از سراسر کشور در لرستان برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این مسابقات را از 27 تا 30 شهریورماه سالجاری اعلام کرد و بیان داشت: دلیل واگذاری میزبانی این دوره از مسابقات به لرستان موفقیت های چشمگیر و کسب مقام های متعدد این دانشگاه در مسابقات ورزشی بوده است.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به موفقیت های تیم کشتی این دانشگاه در مسابقات ملی و بین المللی عنوان کرد: همچنین تیم دانشگاه پیام نور لرستان سال گذشته توانست کاپ اخلاق مسابقات ورزشی کشتی آزاد دانشگاههای پیام نور را به خود اختصاص دهد.

سهرابی با بیان اینکه پیشنهاد برگزاری این مسابقات به شورای ورزش استان نیز ارائه شده است، افزود: برگزاری این رویداد ورزشی ملی در استان لرستان افتخاری برای این استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه لرستان مهد پهلوانان و ورزشکاران صاحب نام در رشته کشتی بوده است، افزود: امیدواریم مسئولان ورزش استان برای برگزاری این دوره از مسابقات به کمک دانشگاه پیام نور بیایند.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور لرستان از برگزاری مسابقات کشتی دانشجویان پیام نور کشور به عنوان رویدادی فرهنگی و ورزشی یاد کرد و بیان داشت: نگاه به این مسابقات تنها با جنبه ورزشی نیست بلکه می تواند دارای پیام های اخلاقی و فرهنگی با رویکرد ورزش پهلوانی باشد.

سهرابی با تقدیر از اعتماد معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در واگذاری میزبانی این مسابقات به لرستان عنوان کرد: امیدواریم شورای ورزش استان نیز با حمایت و پشتیبانی از این مسابقات شرایط مطلوبی را برای میزبانی لرستان فراهم آورد.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور لرستان در زمینه ورزش کشتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد، ابراز امیدواری کرد که در این دوره از مسابقات نیز شاهد درخشش تیم لرستان باشیم.