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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

رمان «تپه تاپالای» زیر چاپ رفت

رمان «تپه تاپالای» زیر چاپ رفت

انتشارات عصر داستان جدیدترین رمان یاسر یسنا با نام «تپه تاپالای» را در نمایشگاه کتاب عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که به مرز بین استفاده از علوم نافع و استفاده غیرنافع از دانش پرداخته، در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهرانبه بازار نشر معرفی می‌شود.

به گفته یسنا، این داستان که نگارش آن هفت ماه زمان برده، هم رئال و هم سورئال است و ماجرای آن دردو منطقه اتفاق می‌افتد، یکی تپه تاپالای که سورئال و دیگری جنگل ابر که رئال است.

«تپه تاپالای» در 176 صفحه با شمارگان 1100 نسخه با قیمت 8 هزار تومان به در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

«هورامه» اولین رمان یاسر یسنابوده که داستان مفقود شدن یک خبرنگار عکاس و یک بسیجی بی‌سیم‌چی در آبراه‌های هورالهویزه در کشاکش عملیات خیبر را روایت می‌کند. این اثر سال گذشته از سوی عصر داستان به ویترین کتابفروشی‌ها رفت.

کد مطلب 2279523

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