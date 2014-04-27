رمان «تپه تاپالای» زیر چاپ رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که به مرز بین استفاده از علوم نافع و استفاده غیرنافع از دانش پرداخته، در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهرانبه بازار نشر معرفی می‌شود.

به گفته یسنا، این داستان که نگارش آن هفت ماه زمان برده، هم رئال و هم سورئال است و ماجرای آن دردو منطقه اتفاق می‌افتد، یکی تپه تاپالای که سورئال و دیگری جنگل ابر که رئال است.

«تپه تاپالای» در 176 صفحه با شمارگان 1100 نسخه با قیمت 8 هزار تومان به در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

«هورامه» اولین رمان یاسر یسنابوده که داستان مفقود شدن یک خبرنگار عکاس و یک بسیجی بی‌سیم‌چی در آبراه‌های هورالهویزه در کشاکش عملیات خیبر را روایت می‌کند. این اثر سال گذشته از سوی عصر داستان به ویترین کتابفروشی‌ها رفت.