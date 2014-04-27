علیرضا سرمدی رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث از برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد ویژه طلاب خبر داد و گفت: ثبت‌نام آزمون ورودی کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 94-93 تا 10 اردیبهشت انجام خواهد شد.

وی به رشته‌های ارائه شده در این مرحله اشاره کرد و افزود: در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث با سه گرایش تفسیر اثری، نهج البلاغه و کلام و همچنین رشته علوم قرآن و حدیث برای علاقه مندان ارائه شده است.

سرمدی ادامه داد: این آزمون به صورت تستی در روز پنجشنبه هشتم خرداد 93 به صورت همزمان در تهران، قم، مشهد و اصفهان برگزار می‌شود و در شهرهای شیراز و تبریز، درصورتی که ثبت نام داوطلبان به حد نصاب برسد آزمون برگزار خواهد شد.

وی دارا بودن مدرک سطح2 حوزه مورد تایید مرکز مدیریت حوزه یا مدرک کارشناسی به همراه مدرک اتمام پایه 3 حوزه را از جمله شرایط شرکت در دوره های کارشناسی ارشد این مرکز برشمرد.

رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث به مزیت های آموزش الکترونیکی به خصوص برای طلاب پرداخت و گفت: با توجه به اشتغالات علمی و تبلیغی طلاب محترم، این مرکز فرصتی را فراهم آورده تا بدون حضور فیزیکی در کلاس های درس و تنها از طریق فضای اینترنت به فراگیری علوم و معارف قرآن و حدیث بپردازند.

وی همچنین از تخفیف ویژه طلاب در این مرکز خبر داد و افزود: تحصیل طلاب در دوره‌های مجازی برای 4 نیم سال با احتساب 40 درصد تخفیف در شهریه کل( ثابت و متغیر) ارائه شده است.

سرمدی ارائه مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری آزمون‌های مرکز در بیش از 50 حوزه داخل و خارج از کشور و استفاده از امکانات و ابزارهای پیشرفته چندرسانه ای و تعاملی را از دیگر ویژگی های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث دانست.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام می تواند به آدرس: vu.qhu.ac.ir مراجعه کنند ویا با شماره تلفن 02151292300 تماس بگیرند.