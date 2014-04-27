به گزارش خبرنگار مهر، پس از اشتباه در واریز سهمیه بنزین تاکسی‌های درون شهری در نخستین روز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسما از بروز دومین خطای پی در پی در واریز سهمیه بنزین خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز خبر داد.



محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در تشریح دلایل اشتباهات به وقوع پیوسته در واریز سهمیه بنزین برخی از خودروهای تاکسی، گفت: به دلیل بروز خطای چشمی – دستی سهمیه ٥٢٠ لیتری بنزین تاکسی های دوگانه سوز بین شهری، تا پایان اردیبهشت ماه روزانه ٢٠ لیتر بنزین در کارت سوخت آنها شارژ می شود.



این مقام مسئول، افزود: سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری دوگانه سوز در اردیبهشت ماه امسال به جای ٥٢٠ لیتر، ٥٢ لیتر لحاظ و این مورد به سرعت اصلاح و در سامانه کارت هوشمند سوخت اعمال شد.



وی با اعلام اینکه برای بازگشت به حالت اولیه و رفع این خطا، تا پایان اردیبهشت ماه، روزانه ٢٠ لیتر بنزین در کارت سوخت تاکسی های دوگانه سوز بین شهری شارژ می شود، تصریح کرد: مقادیر واریزی (روزانه ٢٠ لیتر) تا زمان اعلام شده (اردیبهشت ماه ) در کارت سوخت تاکسی‌های دوگانه سوز بین شهری، ماندگاری خواهد داشت.



مدیر سامانه کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: از ماه آینده (خردادماه) واریز سهمیه بنزین در کارت سوخت تاکسی‌های دوگانه سوز بین شهری، به روال عادی باز می‌گردد.



وی تاکید کرد: بروز خطای چشمی _دستی در شارژ سهمیه انواع خودروها اعم از سواری، تاکسی، آژانس و موتورسیکلت که برای شارژ بنزین در کارت سوخت آنها باید موارد متعددی (بیش از ٨٠٠ مورد) در نظر گرفته شود، دور از ذهن نیست.



روحانی با تاکید بر اینکه بروز این خطای چشمی- دستی که با پیش بینی تدابیر لازم، بلافاصله بر رفع آن اقدام شد، مشکلی در روند ارائه خدمات به وجود نیاورده است، تبیین کرد: در فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اعمال نرخ جدید بنزین در یک زمان مشخص (ساعت ٢٤ پنجشنبه ٤ اردیبهشت ماه)، خطای شروع همزمان عرضه بنزین با نرخ جدید در بیش از ٣٢٠٠ جایگاه عرضه بنزین، از منهای سه دقیقه تا مثبت سه دقیقه گزارش شد.