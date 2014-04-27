برگزاری جشنواره تولید آثار موسیقی سنتی و حماسی در اصفهان/ راه اندازی سیستم تلفن گویای نظارت همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر امروز در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران اظهار داشت: گرچه بسیاری از نامگذاری های سالیان گذشته موضوعات فرهنگی را در بر داشت اما امسال نخستین سالی است که این واژه در متن عنوان سال نیز وجود داشت و رهبر معظم انقلاب با دغدغه چندین ساله خود نسبت به مبحث اقتصاد این واژه را در کنار فرهنگ قرار دادند.

وی با بیان اینکه با توجه به تاکید رهبری بر عزم ملی و مدیریت جهادی پیوند اقتصاد و فرهنگ می تواند لایه های مختلفی داشته باشد که لازم است همه افراد با تمام توان در آن شرکت داشته باشند، بیان داشت: بر این مبنا بسته سیاسی سیاستی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با برگزاری جلسات تخصصی با افراد و صنوف مختلف اقتصادی و فرهنگی و مطالعاتی در زمینه آمایش سرزمین و موارد دیگر تدوین شده است که شامل چهار لایه راهبردها، اهداف عملیاتی ، الزامات و اقدامات است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه راهبردهای این بسته به دو بخش مدیریتی و محتوایی تقسیم می شود، بیان داشت: راهبردهای مدیریتی شامل تقویت نیروهای درون زا و اعتبار بخشی به فعالیت های مردمی، تقویت الگوها و سیستم های مدیریت فرهنگی در سطح استان، کارآفرینی و توسعه فعالیت های دانش بنیان فرهنگی و هنری، هم افزایی و تعاملات میان سازمانی و توسعه مشارکت های ستادی توسعه زیر ساخت های علمی حوزه های فرهنگی و هنری، بهره گیری از فناوری های نوین و رسانه های دیجیتال، استاندارد سازی فرآیندها، فعالیت ها و محصولات فرهنگی، مستند سازی و تجربه نگاری مفاخر فرهنگی و هنری، تقویت نقش آفرینی نخبگان در فرآیند های فعالیت های فرهنگی و هنری، تقویت نظارت و پایش عملکردی فعالیت ها و فرآیندی فرهنگی و هنری و توجه به محوریت مسجد به عنوان سنگر و پایگاه اصلی فعالیت های فرهنگی و هنری از این موارد است.

وی ادامه داد: همچنین تاکید و توجه بر ارزش ها و اصول اساسی دینی، تقویت همگرایی خانوادگی و ساخت های درونی خانواده، تربیت نسل نوخاسته و پای فشاری بر حریم ها و حرمت ها، توجه به نوآوری و روح آفرینش گری انسان در برابر تملک خواهی و توسعه اخلاق حسنه و آداب اسلامی در جامعه، احیای سنت های آیینی و تقویت سنت های حسنه در جامعه ،تقویت و التزام به دین مداری و هنجار های اسلامی،تمرکز بر سبک زندگی ایرانی اسلامی، تقویت و توسعه فرهنگ انتظار و رویکرد تمدن مهدوی در جامعه از جمله راهبردهای محتوایی تدوین شده توسط این اداره است.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه برای برنامه ریزی اهداف عملیاتی هم از زاویه اقتصادِفرهنگ و هم فرهنگِ اقتصاد به مسایل نگریسته شده است، تاکید کرد: مطبوعات، تبلیغات، انتشارات، چاپ، موسسات فرهنگی هنری، تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی، فعالیت های قرآنی، رسانه های دیجیتال، فرهنگ، مفاخر فرهنگ و هنر، صیانت و نظارت فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری مساجد را از مهم ترین حوزه های فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان است که حوزه ها و اهداف عملیاتی هر یک در بسته سیاستی این اداره که به زودی در سایت قرار می گیرد مشخص شده است.

وی با اشاره به تئاتر به عنوان یکی از محورهای سند سیاستی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: در حوزه سازمان مبحث استانداردسازی سالن های سازمانی را مدنظر داریم و در حوزه محتوا نیز تقویت پیوند میان تئاتر و ادبیات فولکلور و موسیقی محلی افق امسال ما را تشکیل می دهد چرا که تاریخ اصفهان پر از ادبیات، طنز، شعر و ضرب المثل هایی است که در تئاتر کمتر استفاده شده است.

لزوم ایجاد سینماهای پاره وقت برای رفع مشکلات سینمای اصفهان

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به محور سینما به عنوان یکی دیگر از اهداف عملیاتی سند سیاستی اداره ارشاد اصفهان گفت: با توجه به مشکلات پراکندگی ناهمگون سینما در اصفهان می توان با استقرار الگوی سینمای پاره وقت و با بهره گیری از سالن های سطح شهر تا حدودی این مشکل را رفع کرد و توانمند سازی و ارتقای قابلیت های مهارتی و فنی نیز در حوزه منابع انسانی سینما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی در خصوص برنامه های سال جاری در حوزه مطبوعات استان گفت: در سطح دسترسی، استقرار دکه های فروش و تاسیس نمایندگی شهرستان ها را در نظر داریم و در سطح محتوا نیز افزایش قدرت تحلیل و تقویت رویکرد آینده نگاری مدنظر است و همچنین در شکل نیز توسعه کاربرد اینفوگرافی و نمایه سازی بر پایه واژگان را در نظر داریم.

حجت الاسلام قطبی ادامه داد: همچنین در حوزه صیانت و نظارت فرهنگی سیستم گویای تلفنی به شماره 6302822 به زودی آماده ثبت شکایات و رسیدگی به آنها به شکل تلفنی خواهد بود.

وی تاکید کرد: در بخش موسیقی سند سیاستی و در حوزه تولید، احیاء و بازتولید موسیقی سنتی و فولکلورهای بومی و محلی را مد نظر داریم و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته از ابعاد فراوان در حوزه موسیقی سنتی غفلت شده است که نیاز به بازتولید و احیای دارد و بر این مبنا برگزاری جشنواره تولید آثار موسیقی سنتی و حماسی را برای بازتولیدی و احیای این نوع از موسیقی مدنظر قرار داده ایم.

برگزاری بیش از 200 کنسرت در سال 92 در اصفهان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 92 بیش از 200 کنسرت موسیقی در اصفهان داشته ایم که 140 مورد آن سنتی بوده است، بیان داشت: زمانی که از موسیقی صحبت می شود بیشتر انواع موسیقی رپ، راک و برگزاری کنسرت در اذهان زنده می شود و این در حالی است که موسیقی در معنای عام خود به معمای خطبه خوانی، نقالی، تعزیه و مداحی بوده است و هر صنفی نیز برای خود موسیقی تحت عنوان موسیقی کار داشته است.

وی اضافه کرد: رویکرد ما در موسیقی سنتی بیشتر در زمینه بازتولید و احیای آن است و کنسرت آخرین گام ما در این زمینه محسوب می شود و بر این مبنا جشنواره موردنظر به سمت تولید آثار است اما در زمینه اجرا و موسیقی صحنه ای نیز تیم های تخصصی در کشور قرار است موسیقی های فاخر محلی را شناسایی کنند.

کنسرت فلاحی مجوز اجرا نداشت

قطبی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کنسرت موسیقی مازیار فلاحی از وزارت ارشاد مجور داشته است، گفت: وزارت خانه هیچ گاه مجوز مستقیم صادر نمی کند و دریافت مجوز مراحلی دارد که پس از درخواست شرکت ها و طی مراحل لازم این درخواست به تهران ارسال و پس از تایید مجوز اصلی با هماهنگی اماکن و لحاظ زمان و شرایط توسط اداره ارشاد اصفهان به موسسه مورد نظر فرستاده می شود.

وی افزود: تا روز اعلام شده برای کنسرت مازیار فلاحی هیچ گونه مجوزی از تهران برای ما ارسال نشده بود و بنابراین به مدیر شرکت اعلام شد که تقاضای تاخیر برگزاری و یا اعلام انصراف داشته باشد چراکه برگزاری کنسرت فوق به رغم فروش بلیط غیرقانونی بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه اگر کسی مدعی این مجوز است می تواند آن را انتشار دهد، گفت: در ادامه فعالیت های خود علاوه بر حمایت از موسیقی اصیل با برگزاری کنسرت های غیرقانونی برخورد می کنیم.

تغییر مدیریت تالار فرشچیان اصفهان در اردیبهشت ماه

وی با اشاره به تغییر مدیریت تالار فرشچیان اصفهان بیان داشت: مطابق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات نهادهای دولتی سه روش برای مجتمع ها ابلاغ شده بود که شامل خرید خدمت، واگذاری مدیریت و واگذاری کامل بود.

قطبی ادامه داد: با بررسی های لازم مشخص شد که واگذاری کامل ممکن است موجب تجاری شدن مجموعه شود و خرید خدمت نیز امری غیر ممکن است بنابراین مدیریت این تالار به موسسه "به روش" واگذار شد.

وی ادامه داد: با پایان قرارداد با این مجتمع، قراداد جدید با موسسه نخبگان شهراندیشه سپاهان به مدیریت محمد قلمکاریان(معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی)که از دیر بار در زمینه های فرهنگی فعالیت داشته، واگذار شده است و از آنها خواسته ایم با برنامه ریزی لازم در راستای افزایش تماشاگران این تالار تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان با تاکید بر ارتباط بین ادبیات و تئاتر، موسیقی و تئاتر گفت: به زودی سالن تئاتر شهر در مجموعه شهید کشوری خواهیم احداث می شود که شامل دو سالن اصلی، سالن های اقماری و موزه است.