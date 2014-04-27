احداث منطقه منفصله اقتصادی در خرم آباد در دست پیگیری است

علی هادی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود منطقه ویژه اقتصادی لرستان در شهرستان ازنا امکان احداث منطقه منفصله این منطقه ویژه اقتصادی در مرکز استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در مناطق منفصله همه فعالیتهایی که در مناطق ویژه انجام می شود را می توان انجام داد، افزود: هر جایی که شرایط و زیرساختها فراهم باشد از جمله دسترسی به راه آهن و فرودگاه می توان نسبت به ایجاد منطقه منفصله اقتصادی اقدام کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به در نظر گرفتن زمین برای احداث منطقه منفصله اقتصادی در مرکز استان عنوان کرد: در صورت ایجاد این منطقه منفصله از ظرفیت آن نیز می توان برای ایجاد بندر خشک در خرم آباد استفاده کرد.

چگنی با بیان اینکه مکاتبات و پیگیریها در این زمینه در حال انجام است، افزود: در حال حاضر لرستان دارای دو مجوز احداث منطقه ویژه اقتصادی است که یکی از این مناطق در شهرستان ازنا فعالیت خود را آغاز کرده و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه با توجه به عنوان منطقه ویژه اقتصادی "لرستان" در شهرستان ازنا می توان منطقه منفصله آن را در خرم آباد نیز ایجاد کرد، افزود: احداث این منطقه منفصله اقتصادی فرصت خوبی برای لرستان است که اگر محقق شود می تواند امتیاز خوبی باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین از پیگیری جدی برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد خبر داد و بیان داشت: در این راستا به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت فضای شهرک صنعتی اشترینان تکلیف این منطقه ویژه اقتصادی را روشن کنیم.

چگنی عنوان کرد: با توجه به اینکه این شهرک صنعتی در نزدیکی محل احداث فرودگاه نیز قرار دارد می تواند در آینده نیز توسعه داده شود.

