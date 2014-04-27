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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

فرزانه:

تبدیل باغات منجر به تولید نمی شود

تبدیل باغات منجر به تولید نمی شود

محمودآباد - خبرگزاری مهر: فرماندار محمودآباد با انتقاد از تغییر کاربری اراضی گفت: با تبدیل اراضی و باغات به ویلا به تولید نمی رسیم و زباله هدیه می گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان بیان داشت: با تبدیل مزارع و اراضی علاوه بر ازدست دادن زمین، فرهنگ ما نیز در معرض خطر قرار می گیرد.

وی با انتقاد از اعطای مجوز ساخت توسط دهیاران گفت: دهیاران به وظایف و ضبوط شناخت کافی ندارند و این امر از مشکلات این حوزه است که باید بخشداران رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه سیاست من بومی گرایی است، گفت: مسکن مهر باید در اختیار شهروندان باشد نه افراد غیربومی.

فرماندار محمودآباد، جمع آوری زباله درتابستان و ساماندهی کارگران فصلی را  از مشکلات شهرستان ذکر  کرد و افزود:  به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران بیشترپرداخته شود.

فرزانه با اشاره به سال اقتصاد وفرهنگ گفت: اقتصادمقاومتی باید با کمک مردم پیش برود و برای تحقق شعار سالجاری باید برنامه ریزی کرد.

 وی با بیان اینکه بدهی سیاسی ندارم و از همه در چارچوب دولت تدبیر و امید کار می خواهم به عقب ماندگی شهرستان اشاره و اضافه کرد:  محمودآباد با30 کیلومتر نوار ساحلی دارای پتانسیل بالایی است و از مشکل آب درپایین دست و بخصوص سرخرود رنج می بریم.

کد مطلب 2279580

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