بهتر است در حوزه خودتان شفاف سازی کنید/ اسناد چطور دست شما رسیده؟

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار ناظمی عصر امروز یکشنبه و پیش از شروع نشست خبری امیررضا خادم توضیحاتی را در مورد اظهارات اخیر علی دایی ارائه کرد.

وی با تاکید بر اینکه مدل کاری وزارت ورزش این نیست که بخواهد به رسانه ها فشار بیاورد به مطلبی که روزنامه ایران ورزشی به نقل از دادگان زده است اشاره کرد و گفت: روزنامه ایران ورزشی نزدیک به دولت است و به طور سنتی با سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش کار کرده است. اگر می‌خواستیم به رسانه‌ها فشار بیاوریم اول از همه باید به ایران ورزشی تذکر می‌دادیم.

مازیار ناظمی در ادامه به انتقادات علی دایی از انتشار فایل صوتی درگیری لفظی اش با علی پروین گفت: ایشان انتقاد کرده و گفته که نباید فایل صوتی آن جلسه رسانه‌ای می‌شد. با این حرف موافقم و اعتقاد دارم این کار بدی است اما خود دایی در آن جلسه گفت که صحبت‌های پروین در جلسه‌ای ضبط شده و به اطلاع او رسیده است. اگر کاری بد است، همه جا بد است.

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش خاطرنشان کرد: علی دایی اظهار کرده که فهرستی از هدایای وزارت ورزش به رسانه‌ها را در اختیار دارد. من همین جا شفاف به شما می‌گویم که ما مطابق هر سال وظیفه داریم که از همکاران‌مان به خاطر یکسال تلاش و زحمت تشکر کنیم. به خاطر همین هدایای اندک هم شرمنده هستیم. نهایتا از 14 – 15 نفر آن هم با مبالغ 200 یا 300 هزار تومان تقدیر کرده‌ایم. ضمن اینکه به مناسبت روز زن از 17 بانو هم تقدیر کردیم که این نکته‌ای نیست که گاف وزارت ورزش باشد.

ناظمی خاطرنشان کرد: اگر انتشار فایل صوتی جلسه بد است از آقای دایی می‌پرسم که اسناد امضا شده وزارت ورزش چطور به دست او رسیده است؟ پس باید قبول کنیم که همه چیز را خودمان تفسیر به رای می‌کنیم. سوال دیگر من این است که آقای دایی قول داده بودند که نامه‌ای که در آن سه شرط وزارت ورزش برای اختصاص پول به پرسپولیس مطرح شده را منتشر کند. پس چرا خبری از آن نامه نشد؟

مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان گفت: شفاف‌سازی مهم است. ما در حوزه خود شفاف‌سازی را انجام می‌دهیم. پس بهتر است که دوستان نیز در حوزه خود شفاف‌سازی را داشته باشند.

