۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۱

واحدی:

بخش چهاردانگه ساری از محرومیت رنج می برد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: منطقه چهاردانگه به رغم سرسبزی از محرومیت رنج می برد که مشکل آبرسانی از جمله آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجتمع آبرسانی منطقه پشت کوه گفت: 10 روستا توسط مجتمع آبرسانی خواهد شد که ضعف مدیریتی و برنامه ریزی سبب شد تا هنوز این مجتمع به بهره برداری نرسد.

وی اظهار داشت: میزان پرداخت هزینه انشعاب برای مردم زیاد بود و مردم نتوانستند انشعاب دریافت کنند و مدیریت ثابتی بر آن مجتمع نداشتیم.

وی عنوان کرد: درصد تخصیصی که باید داده می شد، اعمال نشد و وضعیت آبداران در مرکز استانها مشخص نیست و مدیریت آب در منطقه وجود ندارد.

بخشدار چهار دانگه نیز با اشاره به اینکه اقدامات خوبی از سوی آبفار روستایی انجام شده است، بیان داشت: برای رفع مشکلات فراروی منطقه نیاز به تلاش و همت مسئولان است.

