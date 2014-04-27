بخش چهاردانگه ساری از محرومیت رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مجتمع آبرسانی منطقه پشت کوه گفت: 10 روستا توسط مجتمع آبرسانی خواهد شد که ضعف مدیریتی و برنامه ریزی سبب شد تا هنوز این مجتمع به بهره برداری نرسد.

وی اظهار داشت: میزان پرداخت هزینه انشعاب برای مردم زیاد بود و مردم نتوانستند انشعاب دریافت کنند و مدیریت ثابتی بر آن مجتمع نداشتیم.

وی عنوان کرد: درصد تخصیصی که باید داده می شد، اعمال نشد و وضعیت آبداران در مرکز استانها مشخص نیست و مدیریت آب در منطقه وجود ندارد.

بخشدار چهار دانگه نیز با اشاره به اینکه اقدامات خوبی از سوی آبفار روستایی انجام شده است، بیان داشت: برای رفع مشکلات فراروی منطقه نیاز به تلاش و همت مسئولان است.