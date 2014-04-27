انجام نشدن پروژه منوریل کرمانشاه می تواند به نماد ناکارآمدی مسئولان استان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه نشست نقد علمی پروژه "منوریل" کرمانشا با حضور برخی از اساتید دانشگاه رازی برگزار شد.

سهراب دل انگیزان در این نشست اظهار داشت: هدف اولیه و اصلی از ایجاد پروژه های شهری، خدمات رسانی به مردم است. پروژه منوریل نیز نقش جابجایی مردم و شهروندان را در بهترین استانداردها بر عهده خواهد داشت.

این استاد دانشگاه گفت: البته نباید وجود یک پروژه را تنها منحصر به کارکرد آن دانست، بلکه همین پروژه ها خود باید بر زیبایی مبلمان شهری بیفزایند و نمایی زیبا در مقابل چشمان شهروندان ایجاد کنند.

دل انگیزان بیان داشت: متاسفانه در سالیان گذشته بسیاری از پروژه ها برای شهر کرمانشاه تعریف شده اند که هنوز عملیاتی نگردیده اند و همین باعث ایجاد مشکلاتی برای بحث شهرنشینی در کرمانشاه شده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه تعریض خیابان مدرس از این دست پروژه های نیمه کاره است، گفت: متاسفانه پروژه تعریض خیابان مدرس از سال 1337 شمسی تعریف شده است و هنوز اجرایی نشده است که این خود ناکارآمدی مدیران این استان را می رساند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به جز پروژه تعریض خیابان مدرس، پروژه های دیگری مانند "تله کابین"، جابجایی میدان بار، جابجایی کبابی های واقع در مجموعه تاریخی طاق بستان و... هنوز در حد حرف و تئوری باقی مانده اند.

دل انگیزان افزود: زمانی که بحث ایجاد پروژه منوریل در کرمانشاه مطرح شد، بسیاری از کارشناسان با این طرح از نظر علمی مخالف بودند، ولی می بینیم که نهایتا این طرح به کرمانشاه تحمیل شده است و هنوز هم این پروژه وارد فاز بهره برداری نشده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: باید قبل از ورود به فاز اجرایی جلوی این پروژه را می گرفتم، نه الان که چهره شهر برای انجام این طرح دگرگون و نازیبا شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: این پروژه از دولت قبلی باقی مانده است و دولت جدید نیز ملزم به ادامه آن است و اگر این مهم روی ندهد، خود می تواند نماد بی عرضگی و ناکارآمدی مسئولان استان شود.

دل انگیزان در پایان سخنان خود افزود: بنده برای علایق مردم کرمانشاه احترام خاصی قائل هستم و دوست دارم که این پروژه در شهر کرمانشاه به سرانجام برسد تا مردمان این استان چیزی را برای ارائه به دیگر نقاط کشور به عنوان توسعه شهری داشته باشند.