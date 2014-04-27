91 تاکسی فعال در خورموج وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین تیموری ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل ومشکلات تاکسیران شهر خورموج ضمن تبریک سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی اظهار وآرزوی توفیق و کامیابی در این سال برای همه اقشار جامعه اظهار داشت:رانندگان یکی از اقشار زحمتکش جامعه هستند که روزانه به مردم شریف خدمات رسانی می کنند که این خود یک کار ازشمند است.

وی افزود:این نشست در راستای پیگیری مطالبات شما قشر زحمتکش است و با توجه به اینکه حامل های انرژی نیز افزایش پیدا کرده است قطعا شهرداری وشورا نیز آن چیزی که به صلاح مردم وتاکسیرانان باشد اعمال خواهد کرد.

تیموری از تاکسیرانان خواست تا زمانی که نرخ جدید به تصویب شورا نرسیده از هرگونه افزایش قیمت خودداری شود و در صورت دریافت گزارش در این خصوص قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد:رانندگان عزیز باید شان، حرمت ومنزلت مردم را حفظ کنند واگر یک نفر وارد تاکسی شما شد و عصبانی بود شما با زبان نرم از آن پذایرایی کنید.

تیموری همچنین انتصاب شایسته و به جای غلامرضا مهرجو به سمت فرماندار شهرستان دشتی تبریک گفت وخاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی و وفاق ملی در سایه رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری با تشریک مساعی همه گروهها بتوانیم در راستای مطالبات مردم گام های موثر برداریم.