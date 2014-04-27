تیم کاراته دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان قهرمان منطقه یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان پسر منطقه یک دانشگاههای آزاد اسلامی با حضور پنج تیم از استانهای گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مدت یک روز برگزار و تیم های شرکت کننده با هم به رقابت پرداختند.

مهرداد محمد یاری به نتایج حاصل از این دوره از مسابقات اشاره کرد و افزود: در وزن 55 - نفر اول سینا یاری راد از گیلان، نفر دوم وحدت مراد از اردبیل و حامد عابدی از آذربایجان غربی و محمود حسین آبادی از کردستان مشترکا به مقام سوم رسیدند.

وی اظهارداشت: در وزن 60 - نفر اول حسین قلی زاده از آذربایجان شرقی، نفر دوم رضا تبار از گیلان و مقام مشترک سوم به سهند پیرکلور از اردبیل و پیام یعقوبی از کردستان رسید.

مسئول تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان گفت: در وزن 67 - نفر اول محمد قاسمی از گیلان، نفر دوم امیر صمدزاده از آذربایجان غربی و نفرات سوم این وزن، هادی رحیمی از آذربایجان شرقی و لطیف سیفی از اردبیل شدند.

وی افزود: در وزن 75- نفر اول نیما شافعی از گیلان، نفر دوم سامان الماسی از کردستان و هادی سرمدی از اردبیل و محمد علی رازقی از آذربایجان شرقی بطور مشترک به مقام سوم رسیدند.

محمدیاری اظهارداشت: وزن 84- نفر اول رضا عباسی از آذربایجان شرقی، نفر دوم افشین فیضی از کردستان و مقام مشترک سوم به میثم عزیزیان از اردبیل و علیرضا نویدی از گیلان رسید.

وی اذعان داشت: در وزن 84 + نفر اول علی اکبری غازانی از آذربایجان شرقی، نفر دوم شادمان وعیدی از کردستان و شاهین باقرنژاد از آذربایجان غربی و علی فتحی نژاد از گیلان به صورت مشترک، مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

مسئول تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی گیلان گفت: همچنین در کاتای انفرادی سعید گودرزوند از گیلان، فرشید بابایی از آذربایجان شرقی به مقام اول تا دومی مسابقات رسیده و یعقوب جعفری از اردبیل و عزت درودگری از آذربایجان غربی بطور مشترک به مقام سوم رسیدند.

وی افزود: در مجموع تیمی تیم دانشگاه آزاد اسلامی گیلان توانست با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و دو برنز مقام اول، تیم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز مقام دوم و تیم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز مقام سوم رسیدند.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در حاشیه این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات به مدت یک روز بعد از قرعه کشی نهایی به میزبانی واحد رشت برگزار شد که این واحد دانشگاهی به عنوان میزبان نهایت سعی و تلاش خود را در هرچه بهتر برگزاری این مسابقات انجام داده که در همین راستا با هماهنگی و نظارت معاونت ورزش سازمان مرکزی دانشگاه و هیئت کاراته گیلان و استفاده از داوران بین المللی و مجرب استان توانست این دوره از مسابقات را در سطح مناسبی برگزار کند.

مهران نصرتی همچنین ادامه داد: تیم های اول و دوم مسابقات کاراته منطقه یک کشور برای شرکت در مسابقات نهایی دانشگاه آزاد اسلامی حضور خواهند یافت.

وی اذعان داشت: اسامی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی گیلان شامل سینا یاری راد، رضا تبار، علیرضا نویدی، علی فتحی نژاد، سعید گودرزوند، محمد قاسمی و نیما شافعی، مربی ( هادی سیفی)، کمک مربی ( محمد رحیمی ) و سرپرست ( امیر خادم ) است.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، مدیر کل ورزش و جوانان، مسئولان و روسای هیئت های ورزشی استان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.