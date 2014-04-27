امضای تفاهمنامه بین میراث و معاونت فناوری/ 150 درصد رشد ورود گردشگران در نیمه دوم فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان با تاکید بر تاثیر مثبت همکاریهای مشترک در روند حل مشکلات مختلف کشور بویژه در بحث اشتغال نخبگان و دانشگاهیان افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علاوه بر مسئولیت ها و رسالت قانونی، فرهنگی و سازمانی می تواند نقش موثری در فرایند حل مشکلات مربوط به اشتغال کشور ایفا کند.

وی با اشاره به وجود مشکلات مختلف برای ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: سازمان می تواند با توجه به موضوع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی نقش موثری در حل مشکلات مربوط به اشتغال ایفا کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: روند ورود گردشگران خارجی به کشور در ماههای اخیر افزایش قابل توجه داشته به طوری که آمار گردشگران خارجی نیمه دوم فروردین سال 1393 در مقایسه با نیمه دوم فروردین سال گذشته 150 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش گردشگران خارجی به کشور بیانگر پاسخ دهی سیاستهای دولت در خصوص گسترش ارتباطات با دنیا است گفت: سیاستهای دولت در راستای تعامل با کشورهای خارجی و تشنج زدایی و تلاش در جهت حفظ حقوق حقه کشورمان در خصوص فرایند غنی سازی و هسته ای و مسائل مربوط به 1+5 پایه های تحریم را متزلزل کرد و توانست فضای بسته و دیوار ی که تلاش کردند پیرامون ایران بشکند را فرو ریزد.

وی افزود: تولیدات این حوزه مانند فرش و گلیم می تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد.

سلطانی فر همچنین به رویکرد جدید سازمان میراث فرهنگی در عرصه میراث فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: در نظر داریم با استفاده از بسترهای قانونی و سرمایه بخش خصوصی از مشارکت مردم برای حفظ سایتها، اماکن و بناهای تاریخی استفاده کنیم.

تفاهم نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی عصر امروز در سازمان میراث فرهنگی درحالی امضاء شد که قرار است این دو نهاد به ایجاد تعاملات مشترک و اشتغال دانش بنیان در حوزه علوم انسانی و میراث فرهنگی دست پیدا کنند.

تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تقویت زیرساخت های علمی و فناوری کشور در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین ارتقاء زیرساخت و تجاری سازی محصولات فرهنگی منعقد شد.

این تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی سورنا ستاری و سازمان میراث فرهنگی به نمایندگی مسعود سلطانی فر امضاء شد.