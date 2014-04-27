تل آویو از سفر کورتز به تهران خشمگین است/ اتریش به مثابه پلی بین ایران و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، "سباستین کورتز" وزیر خارجه اتریش روز شنبه وارد تهران شده و با مقامات جمهوری اسلامی از جمله "محمد جواد ظریف" همتای ایرانی خود و "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده است. روزنامه اتریشی اشتاندارد در گزارشی با اشاره به برنامه فردا دوشنبه کورتز برای دیدار با "حسن روحانی" رئیس جمهوری ایران نوشت: محورهای اصلی گفتگوی کورتز با مقامات ایران مسائل حقوق بشری، امنیت اسرائیل و برنامه هسته ای ایران است.

بر این اساس هدف از سفر این سیاستمدار حزب مردم اتریش (ÖVP) زمینه سازی برای سفر قریب الوقوع "هاینتس فیشر" رئیس جمهوری این کشور به ایران است. با این حال این سفر در شرایط کنونی که مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 به مرحله تعیین کننده ای رسیده و تلاش می شود موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی به تهران گوشزد شود، حساسیت برخی را برانگیخته است.

در این میان رژیم اسرائیل بیش از سایرین واکنش نشان داده و از خشم خود از سفر این مقام اتریشی به ایران پرده برداشته است، زیرا تل آویو همچنان ایران را به عنوان خطری بزرگ برای خود ارزیابی کرده و به دنبال تضعیف این کشور است. این ناخرسندی به ویژه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک کورتز و "آویگدور لیبرمن" که سه شنبه گذشته در بیت المقدس برگزار شد، به نمایش درآمد. لیبرمن در این کنفرانس گفت از این که همتای اتریشی اش راهی تهران است "خشنود نیست". مقامات اسرائیلی بارها پس از آغاز ریاست جمهوری "حسن روحانی" تاکید کرده اند که سیاست های وی نسبت به احمدی نژاد هیچ تغییری نکرده و ایران همان ایران قبلی است.

از جمله اصلی ترین بهانه های رژیم صهیونیستی برای انتقاد از ایران، اظهارات رهبر انقلاب اسلامی و دیگر مقامات ایرانی در محکومیت جنایات این رژیم و در کنار این مسئله، متهم کردن این کشور به نقض حقوق بشر است. اشتاندارد به نقل از منابع دیپلماتیک از احتمال دیدار کورتز با "اکبر هاشمی رفسنجانی" رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و "محمد خاتمی" رئیس جمهوری دوران اصلاحات پس از دیدار وی با روحانی خبر داده است. با این حال در این که آیا این دیدارها در برنامه روز دوشنبه وزیر خارجه اتریش قرار دارد یا نه، ابراز تردید کرده است.

این روزنامه در ادامه به تاریخ مناسبات دوستانه ایران و اتریش پرداخته و آورده است: ایران و اتریش به طور سنتی روابط خوبی با هم داشته اند. این کشور کوچک در دامنه کوه آلپ را می توان به مثابه پلی بین ایران و اتحادیه اروپا دانست. اتریش طی سال های گذشته تنها کشور اروپایی است که به طور منظم میزبان مقامات ایرانی بوده است.

به نظر می رسد مناسبات دوستانه بین دو کشور با روی کار آمدن دولت جدید در ایران بهتر نیز شده است. در همین راستا فیشر رئیس جمهوری اتریش در پاییز گذشته به خبرگزاری رسمی این کشور گفت از زمان انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، اعتماد به ایران بیشتر شده است، از این رو غرب باید به حرف ایران گوش فرا دهد.

در کنار این دوستی، مشکلاتی نیز در مناسبات دو جانبه بروز کرده است. مثلا در ماه مارس شاهد تنش در مناسبات تهران-وین بودیم. این تنش در پی سفر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در جریان آن با شماری از فعالان زن در سفارت اتریش در تهران دیدار کرد، به وجود آمد. اشتون هدف از این اقدام خود را دیدار با فعالان حقوق بشر ایرانی عنوان کرد اما طرف ایرانی این افراد را دست اندرکاران اعتراضات سال 2009 در ایران دانسته و این اقدام را به باد انتقاد گرفت.

با تمام این احوال وین جایگاه ویژه ای برای ایران دارد. این شهر طی هفته های اخیر محل برگزاری مذاکرات هسته ای بین ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت از جمله آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین به علاوه آلمان بوده است. مذاکراتی که در مرحله نخست آن در ماه نوامبر، طرفین به توافقی اولیه مبنی بر محدود کردن فعالیت هسته ای ایران در ازای کاهش تحریم های اقتصادی علیه این کشور دست یافتند. هدف از این توافق، رسیدن به توافقی نهایی تا بیستم جولای 2014 عنوان شده است.

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران همانطور که در این توافق آمده، به تمام تعهدات خود عمل کرده است و انتظار دارد طرف غربی نیز گام های مثبتی در عملی شدن چشم انداز نهایی مذاکرات بردارد. هر چند ایران بنا به حکم رهبر خود ساخت سلاح هسته ای و استفاده آن را حرام دانسته اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که به گفته وی برنامه هسته ای خطوط قرمزی برای ایران دارد و این کشور اجازه عبور از این خطوط قرمز را به غرب نمی دهد.