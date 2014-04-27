عده ای در 8 سال گذشته تامین اجتماعی را جیب شخصی خود کرده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم تجلیل از کارگران زن که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد اظهار داشت: خوشحالم که این توفیق را پیدا کردم تا در جمع شما حضور داشتم و هفته کارگر را و روز کارگر و زن را به شما تبریک می گویم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قشر کارگر در مبارزات انقلابی بیشترین سهم را داشت تصریح کرد: این افتخاری برای کارگران است و ما در طول تاریخ انقلاب شاهد افتخار آفرینی کارگران بودیم و بعد از انقلاب نیز هیچ وقت از طرف کارگران توقع زیادی ندیدیم و همیشه توقعشان در حدی بود که نظام تعیین می کند.

وی ادامه داد: کارگران در طول جنگ تحمیلی دریافتهای محدودی داشتند و حقیقتا سهم کارگران در طول انقلاب و جنگ تحمیلی بسیار مهم بود و کارگران با خدماتی که تولید می کنند مهمترین نیازهای مردم را تامین می کنند.

هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه اسلام به گردن نیروهای مستضعف حق بزرگی دارد اظهار داشت: اسلام عظمتی به خانمها داد اما در کشورهای اروپایی در قرون وسطی زن انسان درجه 2 شناخته می شد و اسلام عدالت واقعی را به جامعه بشری در مورد مردان و زنان نشان داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: باید قوانینی که در خصوص تبعیضها وجود دارد اصلاح کنیم. افکار وجود دارد که مزاحمت ایجاد می کند اما در منطق قرآن به زن موقعیت خاص داده شده است.

وی ادامه داد: اسلام عالی ترین تعاریف را در مورد زن بیان کرده است و حقوقی را برای زن تعیین کرده است. زن برای کار در خانه حقی دارد و مرد باید نفقه همسر را پرداخت کند امیدوارم خدا به ما توفیق دهد اگر کمبودی هست اصلاح کنیم شاید غربی ها ادعاهایی می کنند اما زمانی که به متن آن وارد می شویم می بینم که حقوق زنان را پایمال می کنند.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه ما باید خود را مدیون قرآن بدانیم گفت: جامعه ما مرهون معارف اسلامی است و بانوان ما مخصوصا طبقه کارگر قانع ترین و زحمت کش ترین قشرها است.

به گفته هاشمی رفسنجانی تجاوز به حقوق دیگران و مفت خوری را نمی توان به قشر کارگر نسبت داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: انقلاب اسلامی به کمک شما کارگران پیروز شد و امروز کارگران از موثرترین افراد جامعه هستند و انشاءالله حقوق شما کارگران بهتر شود و باید چند اصلاحیه ای که هست انجام دهیم تا وضعیت کارگران ارتقا پیدا کند.

کارگران با بازوی خود تلاش می کنند و شاید در بسیاری از مواقع آن مقدار که حق کارگر هست داده نشود.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: در مجموع بزرگ تامین اجتماعی برای توسعه وضعیت کارگران تلاش شده و امیدواریم در خدمت شما بماند و بیت المال برای شماست و حق شماست و مجموعه تامین اجتماعی از دسترنج خود کارگران این مجموعه به وجود آمده است و هر کس به این مجموعه وارد شود چاره ای جز مراعات حق کارگران ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مسائلی که در زندگی کارگران بسیار مهم بوده مساله تامین اجتماعی است که باید خدمات خوبی را برای آنها فراهم کند اما متاسفانه در این 8 سال گذشته این سازمان ضربه خورده و عده ای آن را جیب شخصی خود کرده بودند که این کار ظلمی به کل نظام و نیروهای نظام بود. امیدواریم اکنون جبران شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کاری که درچند سال اخیر اتفاق افتاد کاری استثنایی بود که بر خلاف عدالت به وجود آمد و امیدواریم دیگر تکرار نشود. و دعا می کنیم کارگران زندگی راحت تری داشته باشند.

وی یکی دیگر از مسائل مهم کارگران را مساله خانه کارگر دانست و اظهار داشت: من در مجلس و دولت می بینم که خانه کارگر واقعا به دنبال مواضع و حقوق کارگران است و باید هرچه در توان دارد به کار گیرد. امیدواریم اگر در قانون کار اشکالی وجود دارد اصلاح شود.