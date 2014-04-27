به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سباستین کورتس وزیر امور خارجه اتریش و هیأت همراه صبح امروز یکشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.
دراین دیدار لاریجانی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتریش گفت: دو کشور در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روابط رو به رشدی را در طول دورههای مختلف تجربه کردهاند که باید هرچه بیشتر گسترش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با 1+5 نیز گفت: اروپا با اتخاذ مواضع مستقل و خردمندانه باید نقش مثبت و سازندهای در نیل به توافق نهایی و رفع سوء تفاهمها ایفا کند.
لاریجانی افزود: پشتوانه مستحکم جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هستهای، فتوای شرعی رهبر معظم انقلاب در حرام بودن استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هستهای است که خود یک منطق اعتماد ساز در حل و فصل عادلانه مسأله هستهای میباشد.
در این دیدار همچنین سباستین کورتس وزیر امور خارجه اتریش با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ، مهم و برخوردار از تمدن و فرهنگ غنی در جهان نام برد و گفت: اتریش احترام زیادی برای فرهنگ و تاریخ غنی ایران قائل است و بر گسترش هرچه بیشتر روابط بین دو کشور در زمینههای مختلف میاندیشد.
وی افزود: اتریش نخستین کشور اروپایی است که دین اسلام در آن رسمی بوده و گفت و گوی ادیان با آزادی کامل در آن رواج دارد.
وزیر امور خارجه اتریش در ادامه با اشاره به میزبانی کشور متبوعش در مذاکرات هستهای ایران با 1+5 گفت: اتریش به عنوان یک عضو فعال اتحادیه اروپا امیدوار است مذاکرات هستهای ایران هرچه زودتر به توافق نهایی و برچیده شدن تحریمها و از سر گیری روابط متقابل ایران با کشورهای غربی در تمام زمینهها منتج گردد.
وی در مورد سوریه نیز یادآور شد: ایران نقش مثبت و سازندهای در برقراری ثبات منطقهای به ویژه در مورد سوریه دارد و با ایران هم عقیده هستیم که تنها گزینه ممکن برای حل بحران در سوریه راه حل سیاسی است.
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