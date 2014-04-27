سکته قلبی یک نامزد قبل از شروع انتخابات در واسط/رقابت 3 گروه شیعی در فرات مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، جازم الربیعی مدیر دفتر کمیساریای انتخابات بصره گفت: 43 مرکز برای رای گیری از 56 هزار رای دهنده نیروهای امنیتی در نظر گرفته شده است و نیروهای مسلح فردا در این مراکز رای خواهند داد.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به کمیته مستقل انتخابات در استان واسط از مرگ ابتسام حمید محمد نامزد ائتلاف وفاداران به کشور بر اثر سکته قلبی قبل از شروع رقابت های انتخاباتی خبر دادند.

این منبع بیان کردند: با توجه به قانون امکان تعویض فرد دیگر به جای این نامزد پس از مرگش وجود ندارد به ویژه که اسامی قبلا مورد تایید کمیته عالی انتخابات قرار گرفته است.

این درحالی است که امیرحسین جهاد مسئول دفتر کمیته عالی مستقل انتخابات در بابل اعلام کرد: بیش از 93 هزار کارت انتخاباتی به دفتر مرکز کمیته در بغداد عودت داده شده است و صاحبان آنها آنرا دریافت نکرده اند.

وی افزود: بیش از900 هزار نفر کارت انتخاباتی خود را دریافت کرده اند.از مجموع یک میلیون و چهل هزار و پانصد و پنجاه و هشت کارت ویژه این استان حدود نود و سه هزار و سیصد و سی و هفت کارت دریافت نشده است اما نهصد و چهل و هشت هزار و پانصد پنجاه و دو کارت دریافت شده است که حدود 91 درصد کارتهای خود را دریافت کرده اند.

جهاد تاکید کرد: تعداد تخلفات انتخاباتی در بابل367 مورد از سوی گروههای سیاسی شرکت کننده در انتخابات بود.پنجاه نامزد مبالغی بین یک میلیون تا 25 میلیون دینار جریمه شده اند.

این درحالی است که سفین دزیی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق از تعطیلی رسمی مراکز دولتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به سبب برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی منطقه کردستان خبر داد.

وی افزود: مدارسی که حوزه اخذ رای هستند فردا دوشنبه تعطیل خواهند بود.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس استان واسط اعلام کردند: رائ شاکر جودت رئیس پلیس واسط طی جلسه ای با فرماندهان ضمن تشریح طرح امنیت انتخابات در این استان خواستار عدم فشار بر نظامیان برای انتخاب فهرست یا نامزد خواستی شده است.

از سوی دیگر رسانه های عراقی از رقابت سه گروه عمده شیعی در استانهای فرات مرکزی شامل ائتلاف دولت قانون، المواطن و الاحرار خبر دادند و به نارضایتی مردمی از توسل نامزدها به خرید آراء به شکل مستقیم و قسم دادن آنها به قرآن برای عدم انصراف از تصمیم خود اشاره کردند.

منابع عراقی بیان کردند: در بابل تعدادی از نامزدهای انتخاباتی ماهی تازه میان رای دهندگان تقسیم می کنند،برخی در مقابل اعطای پول آنها را قسم حضرت عباس(ع) می دهند که از تصمیم خود برنگردند و برخی دیگر نیز به توزیع لباس های مردانه روی آورده اند.

در واسط نامزدها لباس های ورزشی توزیع می کنند و در الدیوانیه نامزدها فعالیت های خدماتی خود را افزوده اند.

در بابل ائتلاف دولت قانون از همه جریانات برجسته تر است و علی العلاق،حنان الفتلاوی از شخصیت های بارز آن هستند.برخی از فهرست ها تصاویر مالکی را در کنار نامزدهای خود حمل می کنند که از جمله آنها جریان الدوله العادله است که رهبری آن را برادر زاده مالکی یعنی علی صبیح المالکی بر عهده دارد.کتله البیضاء نیز تصاویر مالکی را به همراه نامزدهای خود نصب کرده اند.

در این استان ائتلاف المواطن به رهبری علی شبر با ائتلاف دولت قانون رقابت می کند.در بابل علی شویلیه وابسته به جریان صدر رهبری این جریان را برعهده دارد و عوادی العوادی در مرتبه بعدی قرار دارد.

ائتلاف فضیلت و جریان اصلاح و تشکل صادقون وابسته به جنبش اهل الحق به رهبری شیخ قیس الخزعلی تصمیم به مشارکت تنهایی در انتخابات گرفته اند.

عدنان الجنابی در راس فهرست الوطنیه متعلق به ایاد علاوی است.همچنین ائتلاف العراق به رهبری ثائر کتاب الجبوری حضور دارد.علی ابراهیم ریاست ائتلاف مدنی دموکراتیک را در این استان بر عهده دارد.

در الدیوانیه ائتلاف کفاءات و جماهیر حضور دارند که ریاست آن را احسان العوادی بر عهده دارد و خالد العطیه ریاست ائتلاف دولت قانون را برعهده دارد و ریاست ائتلاف المواطن در این استان را حماد الخضری و محمد مشکور برعهده دارند.

در الدیوانیه از توزیع قطعه پارچه هایی از سوی نامزدها در میان رای دهندگان خبر دادند و اینکه آنها را به قرآن قسم می دهند.

در استان واسط قاسم الاعرجی ریاست ائتلاف دولت قانون را برعهده دارد که جریان های دولت عادل،تجمع النهضه و دولت عدالت اجتماعی دو کرسی به دست آورده اند.

در این استان عبدالکریم النقیب ریاست ائتلاف المواطن را برعهده دارد.محمد هوری نیز ریاست ائتلاف الاحرار را بر عهده دارد.

در استان واسط ائتلاف مدنی دموکراتیک برای دست یابی به کرسی ها رقابت می کند و ریاست آنرا نیز ابراهیم کاظم برعهده دارد.