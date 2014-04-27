جنوب شهر زنجان به منطقه گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیازی ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی تفریحی و گردشگری گاوازنگ و زنجانرود افزود: این پروژه ها جزو مهمترین طرح های عمرانی سال 92 می باشد که کارهای امکان سنجی، مطالعه سنجی و اجرای عملیات آنها مشخص شده است.



وی با اشاره به شروع بکار مجدد پروژه گاوازنگ یادآورشد: سطح این پروژه 100هکتار می باشد که با احداث راههای دسترسی برای ایجاد آلاچیق و فضای سبز بسترهای لازم فراهم خواهد شد.



نیازی، در بازدید از پروژه زنجانرود به آزادسازی سازی مسیر به عرض 100متر اشاره کرد و گفت: از اعتبارات سال گذشته بخشی به این پروژه اختصاص داده شده که با شروع اجرای عملیاتی این منطقه به یکی از پر جاذبه ترین مناطق گردشگری استان زنجان تبدیل خواهد شد.



مدیر کل دفتر فنی استانداری با بیان اینکه جهت از بین بردن آثار نفوذ فاضلاب ها در پروژه زنجانرود بستر رودخانه بطور کامل بازسازی خواهد شد و حاشیه سازی و بستر سازی برای اتصال سه پل تاریخی میر بهاء الدین، سید فتح ا.. و پل سردار با مشخص شدن پیمانکار صورت خواهد گرفت.



نیازی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته اعتبار مطالعه این محدوده از پل محمد تا پل سردار انجام شده است گفت: با انتخاب مشاور جدید فعالیتهای لازم در این زمینه شروع می گردد.



وی همچنین از آغاز به کار پروژه تفریحی جدید جنوب شهر در حاشیه اتوبان زنجان-تبریز خبر داد و افزود: برای آغاز این پروژه ابتدا پیمانکار مشخص و از طریق بنیاد مسکن هر سه پروژه پیگیری خواهد شد.



مدیرکل دفتر فنی استانداری تاکید کرد: با آماده سازی زیرساخت ها این منطقه برای طرحهای متنوع گردشگری و خدماتی، تجاری و فضای سبز ظرفیت خوبی دارد و به بهترین محل گردشگری زنجان تبدیل می شود.