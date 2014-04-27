عمل جابه جایی گوش در ناهنجاری صورت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جراح این عمل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص چگونگی انجام عمل این بیمار تصریح کرد: بیمار زنی 23 ساله و دارای ضایعه تومور مادرزادی نوروفیبروماتوزیست بود که این مشکل سبب بدفرمی شدید صورت بیمار شده بود.

دکتر رضا تبریزی با بیان اینکه این عمل جراحی برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در بیمارستان شهید دکتر چمران انجام گرفته، افزود: این ضایعه علاوه بر بدفرمی شدید صورت، موجب اشکال در غذاخوردن، بزرگ بودن زبان، پایین بودن گوش سمت چپ بیمار به میزان 10سانتیمتر و دشواری در زندگی عادی بیمار شده بود.

وی ابراز داشت: برای رفع تومور این بیمار یک بار در تهران تلاش صورت گرفته که موفقیت آمیز نبوده و با توجه به امکانات پزشکی کشور در آن زمان، به بیمار توصیه شده که پس از سن بلوغ، این عمل جراحی را در کشور آمریکا انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با توجه به پیشرفت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالهای اخیر، امکان انجام این عمل در بیمارستان شهید دکتر چمران پیش بینی شد و عمل جراحی اولیه بیمار، پنج تا شش ساعت به طول انجامید.

دکتر تبریزی با ابراز خشنودی نسبت به موفقیت آمیز بودن این عمل جراحی دشوار گفت: هم اکنون بیمار در بخش ICU بستری بوده و در چند روز آینده در بخش عادی بیمارستان بستری خواهد شد.

وی ادامه داد: عمل بعدی بیمار در چند ماه آینده و برای جفت گیری دندان ها و بر روی فک بیمار انجام می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز امیدواری کرد انجام این عمل در شیراز خدمتی در راستای بهبود روش های درمانی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال جدید و امکان خدمت رسانی بیشتر به بیماران باشد.

غربالگری روزانه حدود 120 زائر حضرت شاهچراغ (ع)

در هفته سلامت روزانه حدود 120 زائر حرم حضرت شاهچراغ (ع) مورد غربالگری دیابت و پر فشاری خون قرار گرفتند.

به مناسبت هفته ملی سلامت به همت واحد غیرواگیر مرکز بهداشت شهدای والفجر، غربالگری دیابت و پر فشاری خون، جهت زائرین حرم مطهر حضرت شاهچراغ انجام شد.

کارشناسان بهداشتی مستقر در حرم حضرت شاهچراغ (ع) با اندازه گیری قد، وزن و فشار خون مراجعه کنندگان به شناسایی افراد در معرض خطر بیماری های قلب و عروق ، دیابت و پرفشاری خون پرداختند.

این غربالگری ها از اول اردیبهشت ماه در نخستین روز هفته سلامت آغاز شد و تا پایان این هفته ادامه داشت و روزانه حدود120 نفر از زائران مورد غربالگری قرار می گرفتند.

ارایه مشاوره هاي تغذيه و روانشناسي در بیمارستان قلب الزهرا(س)

به مناسبت هفته سلامت مشاوره هاي تغذيه و روانشناسي برای پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در بیمارستان قلب الزهرا(س) ارایه می شود .

در هفته سلامت از طرف بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) از اداره كل آموزش و پرورش ناحيه سه ، سازمان فني حرفه اي ، بانك رفاه ، بانك ملت شعبه آستانه جهت شركت در جلسه آموزشي در خصوص عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي دعوت شد.

برپايي غرفه هفته سلامت و ارائه پمفلت و بروشور آموزشي ، ارائه مشاوره هاي تغذيه و روانشناسي به منظور پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقي، غربالگري فشارخون و چك BMI و شناسايي مراجعان و ارجاع آنها جهت ويزيت رايگان پزشك ،هماهنگي با واحد سلامت و پيشگيري آموزش و پرورش ناحيه 3 جهت ارائه آموزش به دانش آموزان از دیگر اقداماتی است که در هفته سلامت در این بیمارستان ارایه شد.