قانون مالیات بر ارزش افزوده برای همه لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی عصر یکشنبه در جمع اعضای انجمن صنفی کارفرمایی سنگ‌تراشان ایران پس از استماع مشکلات این صنف در استان قم و دیگر استان‌ها اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای همه ضروری و لازم الاجرا است که اصل این قانون نیز منطق دارد.

وی گفت: بر اساس این قانون، علاوه بر قیمت تمام شده سنگ تولیدی، ۸ درصد نیز باید بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار گرفته شود که البته این قانون در همه جای دنیا وجود دارد هر چند باید برای رفع مشکلات صنف سنگ تراشان فکری کرد و راهی اندیشید که اگر خریداران در پرداخت به موقع هزینه‌ها مشکل دارند می‌توان مهلت گرفت تا مبالغ کالاهای فروخته شده برگردانده شود.

نماینده مردم قم در خانه ملت اضافه کرد: اگر مشکل شما در مورد انباردارهاست که مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت نمی‌کنند طرحی را ارائه کنید تا در دولت بررسی شود.

لاریجانی خطاب به اعضای انجمن‌های سنگ استان قم و برخی استان‌های دیگر گفت: پیشنهادات خود را برای رفع مشکلات انجمن‌های خود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده ارائه دهید تا بررسی کنیم.

قانون مالیات بر ارزش افزوده کارخانه‌داران را بدهکار می‌‌کند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید سنگ استان قم نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به برخی از مشکلات موجود این صنف اظهار داشت: هدف از تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده،‌ رونق فعالیت‌های اقتصادی بود اما متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

محمد تقی ابراهیمی، با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران سبب بدهکار شدن کارخانه‌داران شده است افزود: این درحالی است که هم اکنون فروشندگان را به خاطر عدم پرداخت مالیات جریمه می‌کنند در حالی که مصرف‌کنندگان باید این مالیات را پرداخت کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون حدود ۶۵۰۰ سنگبری دارای پروانه در کشور فعالیت می‌کند که در استان قم نیز شاهد فعالیت ۲۳۵ سنگبری و ۲۰۰ سنگ‌فروشی می‌باشیم که متأسفانه در این صنف زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید سنگ استان قم گفت: برخی از فروشندگان سنگ به دلیل قانون مالیات بر ارزش افزوده جرایم ۴۰۰ درصدی دارند و به اداره مالیات بدهکارند در حالی که در حوزه کاریمان نمی‌توانیم این مالیات را از مصرف‌کنندگان دریافت کنیم زیرا با قیمتی که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به دست آمده کالای ما به فروش نمی‌رسد.