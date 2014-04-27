پیروزی تیم های فوتبال نوجوانان و جوانان شهرداری اردبیل/ یک گام تا صعود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که در شهرهای اردبیل برای تیم های نوجوانان و قائم شهر استان مازندران برای تیم های جوانان پیگیری می شود، امروز وارد دومین روز خود شد تا در نهایت فردا با برگزاری بازی سوم تنها تیم صعود کننده به لیگ برتر نوجوانان و دسته یک جوانان مشخص شود.

امروز در رقابت های نوجوانان که با حضور چهار تیم شهرداری اردبیل، شهرداری کامیاران، کادوس ماسال و شهرداری همدان در جریان است، تیم شهرداری اردبیل توانست همانند بازی اول با اقتدار و با نتیجه پنج بر یک تیم شهرداری کامیاران را در هم بکوبد.

در این بازی که برتری تیم میزبان دنبال می شد، شهرداری اردبیل توانست با گلهای آرش شهامتی نژاد، نیما تقی پور، علیرضا محمدزاده و عرفان وصال به برتری دست یابد.

شهرداری اردبیل در بازی اول خود نیز با سه گل تیم کادوس ماسال را مغلوب کرده بود. در بازی دیگر این گروه تیم های شهرداری همدان و کادوس ماسال در وقت های قانونی به تساوی صفر بر صفر رسیدند تا کار به ضربات پنالتی بکشد که در نهایت تیم کادوس توانست با نتیجه شش بر پنج به برتری دست یابد.

بازی های تجمیعی نوجوانان قهرمانی کشور و راهیابی به لیگ برتر بین این تیم ها و شهرداری اردبیل به میزبانی استان اردبیل برگزار می شود و در نهایت یک تیم به لیگ برتر نوجوانان کشور راه خواهد یافت.

تیم شهرداری اردبیل فردا در سومین دیدار خود به مصاف شهرداری همدان تیم چهار امتیازی این گروه خواهد رفت تا تکلیف تیم صعود کننده به لیگ برتر کشور از بین این دو تیم مشخص شود.

تیم های کادوس ماسال و شهرداری کامیاران تیم های خذف شده این تورنمنت هستند.

اما در مسابقات قهرمانی کشور راهیابی به لیگ دسته یک نیز که با حضور تیم های شهرداری اردبیل، صبای قم، پالایش شازند اراک و پرسپولیس قائم شهر در جریان است، امروز دو بازی برگزار شد.

در اولین بازی این رقابت ها تیم شهرداری اردبیل که در بازی اول خود در کمال ناباوری با یک گل مغلوب صبای قم شده بود، امروز موفق شد با سه گل حریف خود پالایش شازند اراک را شکست دهد.

در این بازی میثم وظیفه دو گل و محسن محسن زاده گلهای تیم شهرداری اردبیل را به ثمر رساندند. این دیدار در نیمه اول با یگ گل به نفع شهرداری اردبیل تمام شده بود.

تیم جوانان شهرداری اردبیل در بازی آخر خود با مصاف تیم میزبان پرسپولیس قائم شهر خواهد رفت. در پایان این رقابت ها نیز تنها یک تیم به لیگ دسته یک کشور صعود خواهد کرد.