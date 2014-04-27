مرز دوغارون یک ظرفیت بزرگ اقتصادی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسدالهی عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر تایباد اظهار کرد: شورای شهر باید نشست های فصلی را در راستای توسعه شهرستان با حضور اندیشمندان شهر فارغ از هر گونه قیود برگزار کند تا شهر توسعه پیدا کند.

نماینده مردم تایباد و تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از 300 میلیارد تومان منابع در دست کشاورزان شهر است، گفت: ما باید این منابع را به چرخش در بیاوریم و در کنار کشاورزی صنعت را در منطقه رونق ببخشیم.

اسدالهی اظهار کرد: شهرداری تایباد باید به سمتی حرکت کند که منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کند تا بتواند شهر را خوبی آباد کند.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی رتبه چهارم صنعت در کشور دارا است افزود: اگر امروز صنعت را در این شهرستان رونق ندهیم باعث مراجعت مردم به سایر استانها خواهد شد.

نماینده مردم تایباد و تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز دیگر گرفتن اعتبار کار بسیار مشکلی است و باید شهرداری و شورا منابع خود را به درستی هزینه کنند و به بهترین نحوه از آن استفاده کند.

اسدالهی با بیان اینکه اشتغال یکی از مهمترین دغدغه ها است گفت: با وجود پتانسیل گمرک دوغارون تجار افغانستان حاضر به سرمایه گذاری در منتطه هستند و این امر سبب می شود مشکل اشتغال را کمی مرتفع کند.

وی گفت: معادن سنگان خواف در بین تایباد و خواف واقع شده است و مقرر گردیده تا از سمت تایباد فعالیت خود را آغاز نماید و این امرباعث می شود در جهت مشکل اشتغال جوانان کمک بسزایی کند.

نماینده مردم تایباد و تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی در بحث بهداشت و درمان افزود: حضور متخصص زنان در دستور کار قرار گرفته است و مبلغ 8 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

اسدالهی گفت: با تصمیم ستاد قاچاق کالا و ارز استان مقرر شد، سوخت در مرز عرضه شود .

وی درخصوص اکتشافات نفت در تایباد گفت: در مرحله لرزه نگاری است و پیمانکار آن نیز مشخص شده است و کار آغاز ساخت راه آهن سنگ بست به دوغارون از هفته آینده آغاز می شود.

زکریا طغانی، رئیس شورای شهر تایباد نیز در این جلسه گفت: مهمترین مسئله شهرستان که شورای شهر در حال پیگیری آن هست مسئله ایجاد اشتغال برای جوانان است.

رئیس شورای شهر تایباد افزود: علیرغم وجود گمرک دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی جوانان این شهرستان از معضل بزرگ بیکاری رنج می برند.

طغانی مشکلات بهداشتی و درمانی شهر اشاره کرد و گفت: نبود سونوگراف خانم ومتخصص زنان وداروخانه شبانه روزی در محل بیمارستان از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی تایباد است.

وی افزود: بحث درآمد شهرداری از موضوع تیرپارک شهرداری که مدت دو ماه است متوقف شده است باعث نگرانی شده است.

محمد خدادادی عضو شورای شهر نیز گفت: ایجاد کارخانه ها و گسترش شهرک های صنعتی در مناطق مرزی مانند تایباد توسط سرمایه گذاران بومی می تواند زمینه اشتغال برای جوانان را فراهم کنند.

نائب رئیس شورای شهر تایباد افزود: منطقه ویژه اقتصادی و معادن در این شهرستان ظرفیتهای دیگری است که باید به درستی از آن استفاده شود.

خدادادی با اشاره به اینکه تحقق ایجاد پارک و مجتمع های تفریحی بزرگ تنها از عهد شورا و شهرداری برنمی آید افزود: یکی از تقاضاهای ما از مسئولین کشوری این است که زمینه های لازم برای ایجاد پارک مجتمع های تفریحی فراهم کنند تا از این طریق تفریحات سالم جوانان فراهم شود.