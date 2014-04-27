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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۵۳

حجت الاسلام ولی نژاد: 

بصورت کافی به مهندسی فرهنگی توجه نشده است

بصورت کافی به مهندسی فرهنگی توجه نشده است

گرگان- خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: موضوع مهندسی فرهنگی همیشه در کشور مطرح بوده است ولی متاسفانه به صورت کافی به آن توجه نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه یکشنبه در نشست با نخبگان ابراز داشت: مردم به رغم اینکه نگران معیشت هستند نسبت به فرهنگ توجه بیشتری دارند.
 
وی افزود: ما بر این عقیده هستیم که کشور در برابر یک ناتوی فرهنگی قرار دارد و باید در برابر این تهاجم دفاع کنیم.
 
حجت الاسلام ولی نژاد اظهار داشت: در جامعه بدون فرهنگ نمی توانیم مبنای مستحکمی داشته باشیم  چرا که دشمن سعی دارد تا برای به زانو در آوردن این ملت اهداف شوم خود را اجرا کند و البته شرایط موجود و همچنین دغدغه آینده همه را نگران کرده است.
 
وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی به پیوست فرهنگی توجه شده است، تصریح کرد: متاسفانه در اجرا به این امر توجه نمی شود و باید بتوانیم قدم هایی را برداریم تا فرهنگ را در کشور به درستی اجرا کنیم.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: فرهنگ در همه کشورها زیر بنای  هویت محسوب می شود چرا که فرهنگ در واقع دمیدن هوای تازه به جامعه است.
کد مطلب 2279701

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