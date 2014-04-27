بصورت کافی به مهندسی فرهنگی توجه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه یکشنبه در نشست با نخبگان ابراز داشت: مردم به رغم اینکه نگران معیشت هستند نسبت به فرهنگ توجه بیشتری دارند.

وی افزود: ما بر این عقیده هستیم که کشور در برابر یک ناتوی فرهنگی قرار دارد و باید در برابر این تهاجم دفاع کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار داشت: در جامعه بدون فرهنگ نمی توانیم مبنای مستحکمی داشته باشیم چرا که دشمن سعی دارد تا برای به زانو در آوردن این ملت اهداف شوم خود را اجرا کند و البته شرایط موجود و همچنین دغدغه آینده همه را نگران کرده است.

وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی به پیوست فرهنگی توجه شده است، تصریح کرد: متاسفانه در اجرا به این امر توجه نمی شود و باید بتوانیم قدم هایی را برداریم تا فرهنگ را در کشور به درستی اجرا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: فرهنگ در همه کشورها زیر بنای هویت محسوب می شود چرا که فرهنگ در واقع دمیدن هوای تازه به جامعه است.